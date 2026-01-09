Dax startet leicht höher in den Handel - Gewinne in Asien

Der Dax dürfte die 25.000-Punkte-Marke am Freitag mit einem soliden Start klar behaupten. Vor den am Nachmittag erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 25.174 Punkte.

Damit steuert er in der ersten Handelswoche des neuen Jahres auf ein Plus von fast drei Prozent zu. "Der Dax arbeitet weiter am sogenannten Januar-Effekt", schreibt der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Dabei handele es sich um das Börsenphänomen einer überdurchschnittlich guten Entwicklung im ersten Jahresmonat. Gründe dafür reichten von neu investiertem Kapital über steuerlich motivierte Verkäufe im Dezember bis hin zu Optimismus nach dem Jahreswechsel.

USA: Gemischtes Bild

Nach einem zähen Start hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Gesucht waren vor allem klassische Industrietitel. Dazu zählten etwa Home Depot, Nike, Coca-Cola, Procter & Gamble sowie Caterpillar. Sie verhalfen dem Dow zu einem Plus von 0,55 Prozent auf 49.266,11 Punkte.

Am Vortag hatte der Dow bei 49.621 Zählern ein Rekordhoch erreicht, anschließend waren die Kurse jedoch ins Minus gerutscht. Die ganz großen Sprünge nach oben blieben am Donnerstag aus, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda - womöglich mit Folgen für die Zinserwartungen an den Kapitalmärkten. Verluste gab es dagegen an der Technologiebörse Nasdaq. Hier nahmen Investoren bei den zuletzt stark gestiegenen Papieren aus der Halbleiterindustrie Gewinne mit.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.266 + 0,55 Prozent &P 500 6.921 + 0,01 Prozent Nasdaq 23.480 - 0,44 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach der jüngsten Schwäche zugelegt. Die robuste Verfassung der US-Aktienmärkte stützte. Allerdings herrscht vor dem US-Arbeitsmarktbericht auch eine gewisse Zurückhaltung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann im späten Handel rund 1,6 Prozent. Auch in China und Hongkong ging es nach oben, allerdings deutlich moderater. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um 0,3 Prozent zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um 0,2 Prozent nach oben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 51.939 + 1,6 Prozent Hang Seng 26.149 + 0,20 Prozent CSI 300 4.758 + 0,30 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,88 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,83 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,18 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 62,46 USD + 0,29 USD WTI 58,20 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 260 (220) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 62 (59) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 50 (44) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 103 (94) EUR - 'NEUTRAL'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 36,60 (38,70) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR 1&1 AUF 26,20 (24,10) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 39 (37) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 43 (38) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 100 (88) EUR - 'HOLD'

Redaktion onvista/dpa-AFX