Dax klettert zum Wochenstart auf neues Rekordhoch - geht da noch mehr?

Dax-Widerstand 25.300 25.500 Dax-Unterstützung 24.780 25.000

Dax-Rückblick:

Der US-Arbeitsmarktbericht sorgte am Freitag noch einmal für gute Laune bei den Dax-Anlegern - der Index ging auf einem neuen Allzeithoch im Bereich um 25.260 Punkte aus dem Handel. Dieses neue Rekordhoch wird zum Wochenstart noch einmal getoppt - zumindest marginal, neue Bewegungsdynamik auf der Oberseite gibt es zum Wochenstart erst einmal nicht mehr.

Dax-Ausblick:

Mit dem Bereich um 25.300 Punkte erreichte der Index heute den nächsten Meilenstein auf der Oberseite. Eine Trendfortsetzung auf der Oberseite Richtung 25.500 Punkte kann nicht ausgeschlossen werden, allerdings muss auf Grund der recht überkauften Marktsituation mit Beginn der morgen beginnenden US-Berichtssaison auch mit größeren Gewinnmitnahmen gerechnet werden.

Im Chartbild gibt es dafür allerdings (vorerst) noch keinerlei Anzeichen - die Verkäufer bekommen weiterhin keinen Fuß in die Tür. Oberhalb von 25.000 und vor allem 24.780 Punkten bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter aufwärts.