Dax steigt nach US-Inflationsdaten auf Rekordhoch

Der Dax hat am Dienstag seinen Rekordlauf fortgesetzt und ist in Richtung 25.500 Punkte gestiegen. Frische Impulse kamen von den Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten für den Monat Dezember. Die Kerninflationsrate stieg im Vergleich zum Vorjahr mit plus 2,6 Prozent nicht so stark wie prognostiziert. Dies forcierte die Erwartungen, dass die US-Leitzinsen weiter gesenkt werden könnten. Der Quartalsbericht der US-Bank JPMorgan lieferte indes keine beachtenswerten Impulse.

Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 25.465 Punkte. Zuvor hatte er bei rund 25.484 Punkten eine neue Bestmarke erreicht. Der MDax, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, gab um 0,2 Prozent auf 32.245 Punkte nach.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners rät zur Vorsicht und hält Dax und MDax inzwischen technisch für "massiv überkauft". Es wirke, als würden ausschließlich positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet würden, schrieb er. Die zunächst in den USA anlaufende Berichtssaison werde den starken Trend nun untermauern müssen. "Negative Überraschungen könnten nach den jüngsten Kursgewinnen hart abgestraft werden." Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hält die Berichtssaison sogar für richtungsweisend für den Ausblick auf das Gesamtjahr.