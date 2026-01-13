Leitindex

Dax steigt nach US-Inflationsdaten auf Rekordhoch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Der Dax hat am Dienstag seinen Rekordlauf fortgesetzt und ist in Richtung 25.500 Punkte gestiegen. Frische Impulse kamen von den Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten für den Monat Dezember. Die Kerninflationsrate stieg im Vergleich zum Vorjahr mit plus 2,6 Prozent nicht so stark wie prognostiziert. Dies forcierte die Erwartungen, dass die US-Leitzinsen weiter gesenkt werden könnten. Der Quartalsbericht der US-Bank JPMorgan lieferte indes keine beachtenswerten Impulse.

Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent auf 25.465 Punkte. Zuvor hatte er bei rund 25.484 Punkten eine neue Bestmarke erreicht. Der MDax, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, gab um 0,2 Prozent auf 32.245 Punkte nach.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners rät zur Vorsicht und hält Dax und MDax inzwischen technisch für "massiv überkauft". Es wirke, als würden ausschließlich positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet würden, schrieb er. Die zunächst in den USA anlaufende Berichtssaison werde den starken Trend nun untermauern müssen. "Negative Überraschungen könnten nach den jüngsten Kursgewinnen hart abgestraft werden." Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hält die Berichtssaison sogar für richtungsweisend für den Ausblick auf das Gesamtjahr.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)
TKMS
M
MDAX
Zalando
S
SDAX
SMA Solar
Symrise
Continental
Fuchs (Vorzugsaktien)

Das könnte dich auch interessieren

U-Boot-Auftrag in Indien
TKMS steigt an MDax-Spitzegestern, 11:06 Uhr · dpa-AFX
Schild am TKMS-Standort in Kiel.
Dax Tagesrückblick 09.01.2026
Leitindex baut Rekord aus – Auto1 an MDax-Spitze09. Jan. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Tagesrückblick 08.01.2026
Dax gibt Gewinne nach neuer Bestmarke ab - Rüstungstitel stark08. Jan. · onvista
Dax gibt Gewinne nach neuer Bestmarke ab - Rüstungstitel stark
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 11.01.2026
Aktienmärkte und Edelmetalle eröffnen 2026 mit ausgeprägter Stärke11. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Aktien sind nicht teuer – jedenfalls nicht alle10. Jan. · Acatis
Alle Premium-News