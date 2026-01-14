Rohölpreis überwindet Widerstand - das sind die nächsten Kursziele

Das Fazit der jüngsten Betrachtung zum Rohölpreis ("Der Rohölpreis steht vor einem möglichen Comeback") der Sorte WTI vom Dienstag der vergangenen Woche lautete wie folgt:

“All dies sind Anzeichen für eine Bodenbildung und eine möglicherweise bevorstehende größere technische Erholungsbewegung im Rohölpreis. Ein Ausbruch über den angesprochenen EMA50 könnte eine solche größere Erholungsbewegung einleiten. In dem Falle hätte der Rohölpreis Erholungspotenzial in der Größenordnung von 10-20 Prozent. Ein Tagesschlusskurs unterhalb von 56 Dollar macht dieses Szenario bereits zunehmend unwahrscheinlich, bis dahin haben aber tendenziell die Käufer das bessere Blatt aus charttechnischer Sicht.“

Am Tag nach der Analyse setzte der Rohölpreis der Sorte WTI in der Nacht noch einmal kurz unter die Marke von 56 Dollar je Barrel zurück, nicht jedoch auf Tagesschlusskursbasis. Seitdem kennt das "schwarze Gold" nur eine Richtung: nach oben.

Rohöl bricht aus - das sind die nächsten Kursziele

Seit dem Tief der vergangenen Woche hat das Rohöl der Sorte WTI bereits schon deutlich über zehn Prozent zulegen können und den entscheidenden Widerstand in Form des EMA50 im Tageschart überwunden - das vergangene Woche avisierte Erholungsszenario läuft an.

Die nächsten Kursziele (grau im Chart unten) liegen hier im Bereich 66 Dollar (Septemberhoch) und 70 Dollar (Hoch aus dem Juli). Sollten die USA tatsächlich - wie von US-Präsident Trump gestern angedeutet - den Iran angreifen, dürften diese Levels schnell erreicht werden.

Oberhalb von 58 Dollar je Barrel ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht auf jeden Fall zunächst klar aufwärts für die kommenden Tage und Wochen. Rücksetzer in den Bereich 59 bis 60 Dollar wären erneute Kaufgelegenheiten.