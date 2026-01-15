Dax höher erwartet - Konjunktur und US-Banken im Blick

Frankfurt, 15. Jan (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.

Am Mittwoch hatte der ⁠deutsche Leitindex ein ‍halbes Prozent tiefer bei 25.286,24 Punkten geschlossen. Nach der Rally der vergangenen Tage setzten an den Börsen Gewinnmitnahmen ein. ‌Auch an der Wall Street hielten sich die Anleger zurück.

Im Blick behalten die Börsianer die Lage ‍im Iran. Die Ölpreise gingen deutlich zurück, da die Sorgen vor einem unmittelbaren Militärschlag der USA etwas nachließen. US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch erklärt, er sehe nach seinen Drohungen gegen den Iran einen Rückgang des gewaltsamen Vorgehens der iranischen Führung gegen Demonstranten. Zwei ‍europäische Regierungsvertreter hatten dagegen erklärt, sie gingen ⁠davon aus, dass ein Angriff in den nächsten 24 Stunden erfolgen könnte.

Am Donnerstag lüftet das Statistische Bundesamt das Geheimnis, ob die deutsche Wirtschaft 2025 ‍wieder gewachsen ist oder nicht. Nach zwei Rezessionsjahren in Folge erwartet die Bundesregierung ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt ⁠von 0,2 Prozent. Ökonomen trauen Europas größter Volkswirtschaft im laufenden Jahr ein Wachstum von etwa einem Prozent zu. In den USA warten Anleger zudem auf Zahlen zur Industrieproduktion im Dezember.

Jenseits ‍des Atlantiks setzen Morgan Stanley und ‌Goldman Sachs den Reigen der US-Banken fort, die Einblick in ihre Quartalsbilanzen gewähren. Bei Goldman Sachs rechnen Experten für das vierte Quartal 2025 mit einem leichten Gewinnrückgang, für Morgan Stanley wird dagegen ein Gewinnanstieg erwartet. Negativ aufgenommene Zahlen anderer Großbanken hatten am Mittwoch und Dienstag die Wall Street unter Druck gesetzt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.286,24

EuroStoxx50 6.005,05

EuroStoxx50-Future 6.033,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 49.149,63 -0,1%

Nasdaq

S&P 500 6.926,60 -0,5%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 53.869,83 -0,9%

Shanghai 4.109,07 -0,4%

Hang Seng 26.868,95 -0,5%

(Bericht von ⁠Sanne Schimanski, Daniela Pegna, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)