Eurozone
Industrieproduktion steigt überraschend deutlich
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/doganmesut
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion der Eurozone ist im November stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte sie um 0,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Produktion revidiert ebenfalls um 0,7 Prozent gestiegen.
Gleichwohl entwickelten sich die wichtigen Untergruppen der Industrieproduktion im November uneinheitlich. Deutliche Zuwächse gab es bei Investitionsgütern. Demgegenüber verzeichnete vor allem die Produktion von Energie einen spürbaren Rückgang.
Im Jahresvergleich stieg die Industrieproduktion um 2,5 Prozent. Hier war ein Plus von 2,0 Prozent erwartet worden./la/jkr/mis
