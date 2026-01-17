Aktienanalysen der Woche: Infineon, Alphabet & JPMorgan





In dieser Ausgabe richten wir den Blick auf drei Schwergewichte aus völlig unterschiedlichen Branchen, die dennoch eines verbindet: Sie stehen jeweils an entscheidenden strategischen Wendepunkten. Halbleiter als Rückgrat von E-Mobilität und KI, künstliche Intelligenz als neue Wettbewerbsarena der globalen Tech-Giganten und die Frage nach Stabilität und Skalierung im internationalen Bankensystem – diese Themen prägen nicht nur die Unternehmensstrategien, sondern auch die langfristige Kapitalmarktlogik. Unsere aktuellen Aktienanalysen setzen genau hier an und beleuchten, wie belastbar Wachstumserzählungen, Investitionsoffensiven und Bewertungen mit Blick auf 2026 wirklich sind.





Dabei treffen strukturelle Megatrends auf sehr unterschiedliche Risikoprofile: von zyklischer Industrie mit langfristigem Rückenwind über technologiegetriebene Plattformmodelle bis hin zu defensiver Finanzmarktstärke. Wir analysieren, welche Kurstreiber realistisch sind, wo Erwartungen möglicherweise bereits eingepreist wurden und welche Rolle operative Zahlen, strategische Entscheidungen und das Chartbild spielen. Ziel ist es, die drei Aktien nicht isoliert zu betrachten, sondern sie in einen größeren Marktkontext einzuordnen – zwischen Chancen, Bewertung und Risikomanagement..





Infineon (IFX):





Infineon Aktienanalyse









Alphabet (GOOGL):





Alphabet Aktienanalyse









JPMorgan Chase (JPM):





JPMorgan Chase Aktienanalyse

















