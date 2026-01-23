Autonome Systeme sind längst mehr als ein Zukunftsthema. Drohnen, Gegenmaßnahmen, sichere Netze und Bodenrobotik entwickeln sich rasant weiter – doch nicht jede Wachstumsstory hält einer nüchternen Analyse stand.

In diesem Video schaut unser Börsenexperte Martin Goersch daher genau hin: Wo entstehen skalierbare Geschäftsmodelle? Wo gibt es echte Eintrittsbarrieren? Und woran erkennt man den Unterschied zwischen Vision und belastbarer Umsatzbasis?

Mit Ondas und Red Cat stehen dabei zwei Unternehmen exemplarisch für unterschiedliche Entwicklungsstufen im Sektor – mit klaren Chancen, aber auch strukturellen Risiken. Wer sich im Autonomie- und Drohnenmarkt positionieren will, sollte diese Unterschiede verstehen.