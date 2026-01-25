Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026

Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor

onvista · Uhr

Eine verkürzte Handelswoche, politische Eskalationen und steigende Zinsen in Japan sorgten für deutliche Schlagzeilen. Dennoch blieben die US-Aktienmärkte erstaunlich stabil. Während Edelmetalle stark zulegten, richtet sich der Blick nun auf die Berichtssaison und die nächste Fed-Entscheidung.

Artikel teilen:
Quelle: ventdusud/Shutterstock.com

Aufgrund des Feiertags zu Ehren von Martin Luther King Jr. am Montag war die Handelswoche im wichtigen US-Markt verkürzt. Aber angesichts der zahlreichen Schlagzeilen, die zu deutlichen Marktschwankungen führten, war davon kaum etwas zu spüren. Dennoch ist es wohl ein Zeichen der Widerstandsfähigkeit, dass der S&P 500 und der Nasdaq Composite die Woche mehr oder weniger unverändert beendet haben: Der S&P 500 gab im Wochenverlauf nur 0,35 Prozent nach, und der Nasdaq Composite sank um knapp 0,06 Prozent. Damit haben sie sich deutlich besser gehalten als der DAX, der um knapp 1,6 Prozent eingeknickt ist.

