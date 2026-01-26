Dax bleibt unter 25.000 Punkten - SAP veröffentlicht Zahlen

Am ersten Tag einer womöglich wegweisenden Börsenwoche haben sich Anleger bedeckt gehalten. Der deutsche Leitindex Dax schloss am Montag mit einem moderaten Plus von 0,13 Prozent bei 24.933 Punkten. Damit setzte sich das jüngste Verharren des Börsenbarometers unter der runden Marke von 25.000 Zählern fort.

Der MDax legte um 0,25 Prozent auf 31.826 Punkte zu.

Mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch steht ein wichtiger Impuls für die internationalen Finanzmärkte auf der Agenda. Hinzu kommen die Quartalsbilanzen von Tech-Giganten aus den USA wie Microsoft, Texas Instruments , Apple und Tesla.

Auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft war nicht geeignet, an den Börsen Aktienkäufe auszulösen. So blieb das Ifo-Geschäftsklima im Januar stabil, während Volkswirte im Schnitt einen Anstieg erwartet hatten. "Der Glaube an den Wumms aus dem Milliarden-Fiskalpaket wird einmal mehr von der Sorge um schlechte Standortbedingungen wegen nur schleppender Reformen aufgefressen", schrieb Analystin Christine Romar vom Handelshaus

Deutsche Bank und SAP veröffentlichen Zahlen

Am deutschen Markt präsentieren die Dax-Titel Deutsche Bank und SAP ihre Geschäftsergebnisse und Prognosen.

Aus Branchensicht waren Banken am meisten gefragt. So legten die Papiere der Deutschen Bank um etwa 0,8 Prozent zu, Commerzbank-Titel kosteten circa 1,4 Prozent mehr. Der europäische Bankenindex steht kurz vor dem höchsten Stand seit 2008.

"Die Bankenbranche dürfte im Geschäft mit Aktien, Festverzinsten, Rohstoffen und Währungen weiter stark wachsen", schrieb die Citigroup in einem Ausblick auf die Bilanzen.

Puma legt zweistellig zu - Friedrich Vorwerk treibt MBB an

Die Aktie von Puma machte mit einem Kurssprung von mehr als 16,9 Prozent die massiven Verluste vom Freitag mehr als wett. Zuletzt hatten die Papiere der Herzogenauracher zwischen Übernahmefantasie und Ernüchterung geschwankt. Ernüchterung hatte es am Freitag durch einen Bericht gegeben, wonach die Gespräche der französischen Milliardärsfamilie Pinault mit dem chinesischen Konzern Anta Sports beendet seien. Die Pinault-Familie hält knapp 30 Prozent der Puma-Anteile.

Die Aktie von Friedrich Vorwerk schnellte als bester SDax-Wert um etwa 7,3 Prozent hoch. Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen übertraf nach einem kräftigen Schlussspurt seine Ziele für das vergangene Jahr.

Von der guten Geschäftsentwicklung profitierte auch die Beteiligungsgesellschaft MBB, die gut die Hälfte des Unternehmens hält. Die Profitabilität (Ebitda-Marge) von MBB kletterte auf rund 18 Prozent und damit stärker als von den Berlinern avisiert. Die MBB-Anteilsscheine gewannen gut 5,5 Prozent.

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will ab sofort eigene Aktien für bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen. Das Unternehmen habe sich 2025 stark entwickelt, der Aktienkurs spiegele dies aber nicht angemessen wider, hieß es zur Begründung. Die Titel von Aroundtown verteuerten sich um fast 5,8 Prozent.

(mit Material von dpa-AFX)