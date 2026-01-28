Edelmetall

Goldpreis klettert immer weiter - Jahresplus bei 22 Prozent

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Spayder pauk_79/Shutterstock.com

London (dpa) - Die Goldrally geht mit hohem Tempo weiter. Nachdem Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Dollar den Goldpreis am späten Dienstagabend auf ein weiteres Rekordhoch getrieben hatten, zog die Notierung am Mittwoch weiter an. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg im frühen Handel um bis zu rund 1,6 Prozent auf 5.265 US-Dollar. Damit steuert das Edelmetall den achten Tag mit Gewinnen in Folge an.

Allein in den zurückliegenden eineinhalb Wochen zog der Kurs um fast 700 Dollar oder knapp 15 Prozent an. Seit Ende 2025 kletterte der Goldpreis um rund 22 Prozent, nachdem er im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war. Gold bleibt damit eine der gefragtesten Anlageklassen.

Trump hatte am Dienstagabend gesagt, dass er wegen der aktuellen Dollar-Schwäche nicht besorgt sei. Der Dollar gab daraufhin zunächst kräftig nach. Da Gold überwiegend in der US-Währung gehandelt wird, führen fallende Dollar-Notierungen meist zu Gewinnen am Goldmarkt.

Auch der Silber legte nach den Worten Trumps kräftig zu. Am Mittwochmorgen zog der Preis um weitere drei Prozent auf 115,50 Dollar an. Dies reichte allerdings nicht zu einem weiteren Rekord. Am Montag war der Silberpreis um bis zu 14 Prozent auf 117,71 Dollar gestiegen. Silber war in den vergangenen Monaten noch stärker gefragt als Gold. So verteuerte sich Silber in diesem Jahr um fast 60 Prozent. 2025 war der Preis um knapp 150 Prozent gestiegen.

Preistreiber am Markt für Edelmetalle im vergangenen Jahr waren unter anderem die vielen Konflikte weltweit. Auch 2026 sorgten politische Spannungen für mehr Nachfrage. So führten Experten die Gewinne in den ersten Handelstagen des Jahres unter anderem auf die Lage im Iran und die zeitweisen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Staaten im Zusammenhang mit Grönland zurück.

Viele Notenbanken, wie etwa die chinesische und indische, reagierten mit Goldkäufen schon länger auf strukturelle Risiken, politische Risiken, Sanktions- und Zollrisiken, erklärt Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Hinzu kommen zunehmende Sorgen in puncto ausufernder Staatsverschuldungen.

Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als «sichere Häfen» in Krisenzeiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis

Das könnte dich auch interessieren

Edelmetallrally
Goldpreis über 5.000 Dollar: Wie geht's weiter?gestern, 15:33 Uhr · onvista
Goldpreis über 5.000 Dollar: Wie geht's weiter?
Dax Tagesrückblick 27.01.2026
Dax rutscht leicht ab - Gold und Silber streben weiter aufwärtsgestern, 17:55 Uhr · onvista
Dax rutscht leicht ab - Gold und Silber streben weiter aufwärts
US-Präsident treibt Rally an
Goldpreis erreicht nach Aussagen Trumps weiteres Rekordhochgestern, 22:32 Uhr · dpa-AFX
Gold- und Silberbarren.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News