Videoanalyse 02.02.2026
Oracle: Diese Kursreaktion gefällt mir
onvista · Uhr
Das US-Technologieunternehmen Oracle plant massive Investitionen in ihre Cloud-Infrastruktur und neue Rechenzentren. Durch eine Herausgabe neuer Aktien drohen bestehenden Aktionären eine Verwässerung ihrer Anteile; der Kurs fiel zunächst. Dann aber drehte die Oracle-Aktie ins Plus.
Im Video erklärt Börsenexperte Martin Goersch, wieso er diese Bewegung sehr positiv interpretiert – und analysiert mit einem Blick auf die Zahlen, welche finanziellen Risiken aus den Investitionen auf das Unternehmen zukommen.
