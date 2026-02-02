Videoanalyse 02.02.2026

Oracle: Diese Kursreaktion gefällt mir

Das US-Technologieunternehmen Oracle plant massive Investitionen in ihre Cloud-Infrastruktur und neue Rechenzentren. Durch eine Herausgabe neuer Aktien drohen bestehenden Aktionären eine Verwässerung ihrer Anteile; der Kurs fiel zunächst. Dann aber drehte die Oracle-Aktie ins Plus.

Im Video erklärt Börsenexperte Martin Goersch, wieso er diese Bewegung sehr positiv interpretiert – und analysiert mit einem Blick auf die Zahlen, welche finanziellen Risiken aus den Investitionen auf das Unternehmen zukommen. 

Oracle

