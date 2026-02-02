Videoanalyse 02.02.2026

Palantir könnte durchaus positiv überraschen

onvista · Uhr
RüstungKI
Artikel teilen:

Das US-Softwareunternehmen Palantir wird am heutigen Abend seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichen. Der Druck ist groß – zumal der Markt hohe Erwartungen an die Zahlen für das vergangene Quartal hat. Konkret erwarten Analysten ein Gewinn- und Umsatzanstieg von über 60 Prozent. 

Im letzten Monat gab der Aktienkurs etwa 20 Prozent nach. Können die Zahlen heute Abend eine neue Wende einleiten? Profi-Trader Martin Goersch hält dies trotz der hohen Erwartungen für durchaus möglich. Im Video erfährst du, wie Martin seine Annahme begründet.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Palantir

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien
"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"heute, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026
Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Fürs Ende einer Rally braucht es keinen Grundgestern, 08:30 Uhr · Acatis
Alle Premium-News