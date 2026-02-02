Das US-Softwareunternehmen Palantir wird am heutigen Abend seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichen. Der Druck ist groß – zumal der Markt hohe Erwartungen an die Zahlen für das vergangene Quartal hat. Konkret erwarten Analysten ein Gewinn- und Umsatzanstieg von über 60 Prozent.

Im letzten Monat gab der Aktienkurs etwa 20 Prozent nach. Können die Zahlen heute Abend eine neue Wende einleiten? Profi-Trader Martin Goersch hält dies trotz der hohen Erwartungen für durchaus möglich. Im Video erfährst du, wie Martin seine Annahme begründet.