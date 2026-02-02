Das US-Softwareunternehmen Palantir wird am heutigen Abend seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichen. Der Druck ist groß – zumal der Markt hohe Erwartungen an die Zahlen für das vergangene Quartal hat. Konkret erwarten Analysten ein Gewinn- und Umsatzanstieg von über 60 Prozent.
Im letzten Monat gab der Aktienkurs etwa 20 Prozent nach. Können die Zahlen heute Abend eine neue Wende einleiten? Profi-Trader Martin Goersch hält dies trotz der hohen Erwartungen für durchaus möglich. Im Video erfährst du, wie Martin seine Annahme begründet.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 29.01.2026Microsoft mit größtem Minus seit 2020 - was die Aktie so belastet29. Jan. · onvista
Videoanalyse 29.01.2026Nach starken Zahlen muss die Meta-Aktie nun diesen Widerstand knacken29. Jan. · onvista
Videoanalyse 30.01.2026Apple liefert bestes Quartal jemals - diese Kursziele sind nun realistisch30. Jan. · onvista
Märkte heuteApple mit Rekordquartal, SanDisk mit KI-Dynamik, Mastercard wächst weiter30. Jan. · onvista
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"heute, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cashgestern, 20:00 Uhr · onvista