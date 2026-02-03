Dax hat nach steilem Anstieg Korrekturbedarf

Dax-Widerstand 24.800 24.900 Dax-Unterstützung 24.400 24.200

Dax-Rückblick:

Mit dem positiven Momentum aus der Eröffnung stieg der Dax gestern erwartungsgemäß an und drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Die gestern angesprochene Zielmarke von 24.800 Punkten wurde dabei sogar noch deutlich überschritten - heute Vormittag notierte der Index zeitweise schon wieder in der Nähe der Marke von 25.100 Punkten.

Dann setzten größere Gewinnmitnahmen ein und das deutsche Börsenbarometer fiel wieder zurück unter die 25.000er-Marke.

Dax-Ausblick:

Nach der Rallybewegung von gut 700 (!) Punkten seit dem Tagestief von gestern hat der Dax kurzfristig zunächst einmal Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf.

Entsprechend ist in den kommenden Stunden tendenziell ein erneuter Test der ehemaligen Widerstandszone im Bereich um 24.800 Punkte einzuplanen. Können die Käufer diese Zone verteidigen, wäre im Anschluss ein nachhaltiger Ausbruch zurück über 25.000 Punkte denkbar.