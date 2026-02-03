Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 03. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AMCOR
|Bericht 2. Quartal 2026
|AMD
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Amgen
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|AT&S
|Bericht 3. Quartal 2026
|Corning
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Enphase Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|LUMENTUM HOLDINGS
|Bericht 2. Quartal 2026
|Merck & Co.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Mondelez International
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Paypal
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|PepsiCo
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Pfizer
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Sartorius Vz.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Super Micro Computer
|Bericht 2. Quartal 2026
|Take-Two Interactive Software
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.01.202628. Jan. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.02.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.01.202630. Jan. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.01.202629. Jan. · onvista
Premium-Beiträge
Anlageexperte zu Rüstungsaktien"Müsste ich mich entscheiden, bliebe Rheinmetall der Favorit"gestern, 12:01 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 01.02.2026Wilde Bewegungen am Markt – ich halte mehr Cash01. Feb. · onvista