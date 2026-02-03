Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.02.2026

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 03. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AMCORBericht 2. Quartal 2026
AMDBericht Geschäftsjahr 2025
AmgenBericht Geschäftsjahr 2025
AT&SBericht 3. Quartal 2026
CorningBericht Geschäftsjahr 2026
Enphase EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
LUMENTUM HOLDINGSBericht 2. Quartal 2026
Merck & Co.Bericht Geschäftsjahr 2025
Mondelez InternationalBericht Geschäftsjahr 2025
PaypalBericht Geschäftsjahr 2025
PepsiCoBericht Geschäftsjahr 2025
PfizerBericht Geschäftsjahr 2025
Sartorius Vz.Bericht Geschäftsjahr 2025
Super Micro ComputerBericht 2. Quartal 2026
Take-Two Interactive SoftwareBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

