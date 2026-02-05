Bundeskartellamt schränkt Preisvorgaben bei Amazon ein

Bonn (dpa) - Wegen rechtswidriger Preisvorgaben verpflichtet das Bundeskartellamt den Online-Händler Amazon erstmals zu einer Geldzahlung. Das Unternehmen soll rund 59 Millionen Euro zahlen, wie die Wettbewerbshüter in Bonn mitteilten.

