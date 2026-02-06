Trading-Chance Aflac: Ausbruch auf Allzeithoch!

Was macht Aflac?

Aflac ist im Versicherungssektor tätig. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Supplemental Health and Life Insurance, was ergänzende Gesundheits- und Lebensversicherungen umfasst. Aflac bietet eine breite Palette von Versicherungsprodukten an, die darauf abzielen, Kunden bei der Absicherung gegen finanzielle Risiken im Falle von Krankheit, Verletzung oder Tod zu unterstützen. Zu den Produkten gehören unter anderem Krebsversicherungen, Allgemeine Unfallversicherungen sowie kritische Krankenversicherungen. Darüber hinaus ist Aflac im Bereich der Employee Benefits aktiv, indem das Unternehmen Gruppenversicherungspläne für Arbeitnehmer anbietet. Diese Pläne sind oft Teil von betrieblichen Vorsorgeleistungen und unterstützen Arbeitnehmer darin, sich und ihre Familien finanziell abzusichern. Aflac arbeitet sowohl mit Einzelpersonen als auch mit Arbeitgebern zusammen, um individuelle und Gruppenversicherungsprodukte bereitzustellen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Fundamentale Betrachtung des Unternehmens

Wann immer eine Aktie derart beständig über Jahrzehnte steigt, steckt zwingend ein hervorragendes Geschäftsmodell dahinter. Andernfalls wäre eine solch stetige Entwicklung nicht möglich. Darum wollen wir uns an dieser Stelle ausführlicher anschauen, wie Aflac aufgestellt ist.

Das Geschäftsmodell: Die "Ente" in zwei Welten

Aflac ist Weltmarktführer für Zusatzversicherungen (Supplemental Insurance). Sie decken Kosten, die herkömmliche Krankenversicherungen nicht übernehmen (z. B. Lohnausfall bei Krebs oder Unfällen). In Japan generiert das Unternehmen knapp 70 Prozent seines Profits. Hier ist Aflac eine Institution. Fast jeder vierte japanische Haushalt hat eine Police. Das Modell ist extrem stabil, da die Japaner eine sehr hohe Sparquote und ein starkes Sicherheitsbedürfnis haben. In den USA werden die restlichen 30 Prozent des Gewinns erwirtschaftet. Hier wächst das Unternehmen vor allem über den Vertrieb in Betrieben (Workplace Benefits).

Finanzielle Kennzahlen

Aflac ist eine regelrechte Cashflow-Maschine mit einer sehr konservativen Bilanz. Das Unternehmen hat die Dividende seit 42 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht. Das Management ist extrem aktionärsfreundlich. Zudem kauft man massiv eigene Aktien zurück, was den Gewinn pro Aktie (EPS) auch bei stagnierendem Umsatz nach oben treibt. Die Kapitalquote (SMR in Japan und RBC in den USA) liegt weit über den regulatorischen Anforderungen. Der Versicherer sitzt auf einem riesigen Berg von Investment-Assets in Höhe von zirka 100 Mrd. USD.

Strategische Chancen & Risiken

Als Versicherer profitiert Aflac massiv von höheren Zinsen. Neue Prämien können in Anleihen mit höherer Rendite angelegt werden, was die Marge (Investment Income) langfristig steigert.In einer alternden Gesellschaft (besonders in Japan) steigt die Nachfrage nach Krebs- und Pflegeversicherungen stetig an.

Bei den Risiken ist in erster Linie das Währungsrisiko (USD/JPY) zu nennen: Da die Gewinne in Yen anfallen, aber in Dollar berichtet werden, drückt ein schwacher Yen den ausgewiesenen Gewinn. Da der Yen 2024/2025 sehr volatil war, ist dies der größte Unsicherheitsfaktor. Bedenkt man, dass der Yen insgesamt seit 2012 abwertet, könnte man sich aber auch die Frage stellen, wie herausragend die Unternehmensergebnisse noch aussehen würden, wenn der Yen einmal nachhaltig stiege. Ein Makel ist zudem die japanische Demografie: Langfristig schrumpft die Bevölkerung in Japan. Aflac muss dies durch höhere Margen oder Wachstum in den USA kompensieren.

Bewertung, Marge und Verschuldung

Aflac wird traditionell mit einem relativ niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gehandelt, oft zwischen 10 und 12. Derzeit ist es bei etwa 15 gelegen, was etwas über dem historischen Durchschnitts-KGV von 11,5 gelegen ist. Doch die Aktie ist dennoch hochattraktiv im Vergleich zum historischen Durchschnitt der Branche. Die Netto-Marge ist mit über 21 Prozent üppig, so dass man sich zu den absoluten Margen-Königen zählen darf. Das nahezu perfekte fundamentale Bild rundet eine extrem geringe Verschuldung von etwa 5 Prozent ab.

Ein nahezu perfektes Chart-Bild

Korrekturen fallen bei dieser Top-Aktie absolut minimal aus oder, so sie denn mal ein nennenswertes Ausmaß annehmen, wie zum Beispiel 2010, werden rasend schnell egalisiert. Nach einer Konsolidierung brach der Aktienkurs ganz frisch auf ein neues Allzeithoch jenseits von 115 Dollar aus. Kurzfristig ist damit ein technisches Etappenziel bei etwa 135 Dollar aktiviert worden. Aktie Trader können für diese Trading-Situation eine Absicherung bereits unter 110 Dollar wählen. Einen Dividenden-Aristokraten jedoch auf kurzfristige Spekulationsgewinne hin zu handeln ist unseres Erachtens allenfalls mit einer Teilposition sinnvoll. Vielmehr sollte man bei solch seltenen Mega-Trendaktien lange dabei bleiben und eher sukzessive seine Position ausbauen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die wenigen kritischen Aspekte, mit denen das Unternehmen umzugehen hat, meistert man bereits seit langem mit Bravour. Insofern sind unsere Bedenken bezüglich des abwertenden Yen und der Demographie in Japan nicht allzu groß. Technisch eine absolut herausragende Aktie, die immer wieder neue Allzeithochs erklimmt. Mit dem Produkt, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen, können Sie an einer möglichen Fortsetzung der Erfolgsstory partizipieren.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Aflac

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 90,496 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 117 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,94. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PC8T8R.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 97 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Aflac

Basiswert Aflac WKN PC8T8R ISIN DE000PC8T8R6 Basispreis 90,496 USD K.O.-Schwelle 90,496 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,94 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.