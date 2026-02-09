DAX startet mit Aufwärtsbewegung in die Woche
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5B1R
|23,04
|22615,342166 Punkte
|10,98
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4ZB8
|37,66
|21169,160381 Punkte
|6,69
|Open End
|Nvidia Corp.
|Bear
|UG8KWS
|3,15
|222,478403 USD
|5,02
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN2H3D
|1,79
|25065,747031 Punkte
|111,82
|Open End
|Gold
|Bull
|UN4BJ8
|17,13
|4830,00 USD
|28,2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.02.2026; 09:20 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Rheinmetall AG
|Call
|UG2DWH
|32,59
|1400,00 EUR
|3,71
|17.06.2026
|Deutsche Telekom AG
|Call
|UG1ZEX
|0,18
|39,00 EUR
|12,61
|17.06.2026
|Allianz SE
|Call
|UG9C83
|1,15
|425,00 EUR
|9,57
|16.12.2026
|Gold
|Call
|UN0U7Y
|21,49
|5000,00 USD
|11,07
|20.03.2026
|Alibaba Group Ltd.
|Call
|UN3J6M
|0,15
|220,00 USD
|10,3
|15.04.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.02.2026; 09:40 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Newmont Corp.
|Long
|UN377D
|8,71
|86,554074 USD
|4
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6P3G
|1,66
|23083,190565 Punkte
|15
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|HD2QR8
|2,54
|301,07788 USD
|4
|Open End
|Novo Nordisk A/S
|Long
|UG1ZDR
|0,61
|31,785269 USD
|3
|Open End
|Stellantis N.V.
|Long
|HC2QJA
|1,32
|3,058003 EUR
|2
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.02.2026; 09:45 Uhr;
