DAX startet mit Aufwärtsbewegung in die Woche

Der DAX zeigt zum Wochenbeginn eine moderate Aufwärtsbewegung. Auch die internationalen Leitindizes tendieren überwiegend leicht im Plus: Der Dow Jones und der S&P 500 starten etwas fester, während der Nasdaq 100 geringfügig nachgibt. Der Nikkei notiert ebenfalls höher.

Makroökonomischer Überblick

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Investoren besonders auf Auftritte der EZB. Sowohl EZB-Chefvolkswirt Philip Lane als auch Präsidentin Christine Lagarde stehen mit Reden auf der Agenda und könnten Hinweise zur geldpolitischen Haltung geben. Parallel dazu werden in den USA neue Daten zu den Inflationserwartungen veröffentlicht, die für die weiteren Zinsentscheidungen der Federal Reserve zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Meistgehandelte Aktien Rheinmetall zeigt sich fester. Der Titel profitiert weiter von den Spannungen im Nahen Osten und einer nachlassenden Verkaufswelle im Rüstungssektor. Renk legt im frühen Handel kräftiger zu. Rückenwind kommt von der Einschätzung, dass die langfristige Nachfrage im Verteidigungsbereich hoch bleibt und das Unternehmen solide aufgestellt ist.

Novo Nordisk startet ebenfalls deutlich stärker in die Woche. Der Kurs reagiert auf den überraschenden Rückzug einer billigeren GLP‑1‑Nachahmerversion des Telemedizinanbieters Hims & Hers, nachdem die FDA ein strengeres Vorgehen gegen nicht genehmigte Semaglutid‑Produkte signalisiert hatte. Die Entscheidung nimmt kurzfristig Preisdruck vom Markt und stärkt die Position der Originalpräparate.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5B1R 23,04 22615,342166 Punkte 10,98 Open End DAX® Bull UG4ZB8 37,66 21169,160381 Punkte 6,69 Open End Nvidia Corp. Bear UG8KWS 3,15 222,478403 USD 5,02 Open End DAX® Bear UN2H3D 1,79 25065,747031 Punkte 111,82 Open End Gold Bull UN4BJ8 17,13 4830,00 USD 28,2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.02.2026; 09:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call UG2DWH 32,59 1400,00 EUR 3,71 17.06.2026 Deutsche Telekom AG Call UG1ZEX 0,18 39,00 EUR 12,61 17.06.2026 Allianz SE Call UG9C83 1,15 425,00 EUR 9,57 16.12.2026 Gold Call UN0U7Y 21,49 5000,00 USD 11,07 20.03.2026 Alibaba Group Ltd. Call UN3J6M 0,15 220,00 USD 10,3 15.04.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.02.2026; 09:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Newmont Corp. Long UN377D 8,71 86,554074 USD 4 Open End DAX® Long UG6P3G 1,66 23083,190565 Punkte 15 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR8 2,54 301,07788 USD 4 Open End Novo Nordisk A/S Long UG1ZDR 0,61 31,785269 USD 3 Open End Stellantis N.V. Long HC2QJA 1,32 3,058003 EUR 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.02.2026; 09:45 Uhr;

