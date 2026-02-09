Dax Chartanalyse 09.02.2026

Unter 25.000 Punkten: Dax bleibt vorerst im Seitwärts-Modus

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.00025.100
Dax-Unterstützung24.30024.200

Dax-Rückblick:

Der Xetra-Dax testete am vergangenen Donnerstag die untere Begrenzung (Zone grün im Chart unten) der jüngsten Handelsspanne und konnte sich deutlich erholen. Zum Start in die neue Handelswoche setzte der Index diese Erholung zunächst weiter fort, bevor größere Gewinnmitnahmen einsetzten: Nach einem euphorischen Handelsstart um neun Uhr verlor der Index am Vormittag zeitweise über 150 Punkte vom Tageshoch.

Dax-Ausblick: 

Die volatile Seitwärtsphase hält auch zum Wochenstart weiter an. Ein charttechnischer Ausbruch nach oben über die 25.000-Punkte-Marke gelang am Vormittag bislang nicht. Entsprechend ist für die kommenden Handelsstunden daher tendenziell eine Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase einzuplanen nach dem zwischenzeitlichen Anstieg vom Vorwochentief bei rund 24.300 Punkten.

Innerhalb der Spanne von 24.300 bis 25.000/100 Punkte ist der Index aktuell nur für kurzfristig beziehungsweise antizyklisch agierende Händler interessant. Erst ein Ausbruch aus dieser Handelsspanne macht eine neue größere Trendbewegung wahrscheinlich.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY8QHZ) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,98 (Stand: 09.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.298,99 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU6YZ0) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 09.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.253,93 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 06.02.2026
Vorwochentief hat gehalten - Dax bleibt im Konsolidierungsmodus06. Feb. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 05.02.2026
Dax setzt vor EZB-Entscheid zurück05. Feb. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 04.02.2026
25.000er-Marke hält nicht: Dax droht abzudriften04. Feb. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 03.02.2026
Dax hat nach steilem Anstieg Korrekturbedarf03. Feb. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwartegestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News