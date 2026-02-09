Unter 25.000 Punkten: Dax bleibt vorerst im Seitwärts-Modus

Dax-Widerstand 25.000 25.100 Dax-Unterstützung 24.300 24.200

Dax-Rückblick:

Der Xetra-Dax testete am vergangenen Donnerstag die untere Begrenzung (Zone grün im Chart unten) der jüngsten Handelsspanne und konnte sich deutlich erholen. Zum Start in die neue Handelswoche setzte der Index diese Erholung zunächst weiter fort, bevor größere Gewinnmitnahmen einsetzten: Nach einem euphorischen Handelsstart um neun Uhr verlor der Index am Vormittag zeitweise über 150 Punkte vom Tageshoch.

Dax-Ausblick:

Die volatile Seitwärtsphase hält auch zum Wochenstart weiter an. Ein charttechnischer Ausbruch nach oben über die 25.000-Punkte-Marke gelang am Vormittag bislang nicht. Entsprechend ist für die kommenden Handelsstunden daher tendenziell eine Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase einzuplanen nach dem zwischenzeitlichen Anstieg vom Vorwochentief bei rund 24.300 Punkten.

Innerhalb der Spanne von 24.300 bis 25.000/100 Punkte ist der Index aktuell nur für kurzfristig beziehungsweise antizyklisch agierende Händler interessant. Erst ein Ausbruch aus dieser Handelsspanne macht eine neue größere Trendbewegung wahrscheinlich.