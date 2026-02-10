Dax wieder unter 25.000-Punkte-Marke - Tui-Aktie gibt nach

Der Dax tut sich am Dienstag weiter schwer mit der 25.000-Punkte-Marke. Zu Wochenbeginn hatte er diese spät passiert, doch nun stand sie im frühen Handel wieder auf die Kippe.

Etwa eine Stunde nach Handelsstart notierte der deutsche Leitindex circa 0,2 Prozent tiefer bei 24.978 Punkten. Eine weitere Annäherung an das Rekordhoch von 25.507 Punkten aus dem Januar blieb damit aus. Dazu mangelte es am Dienstag an internationalem Rückenwind.

Am Markt hieß es, dass die Anleger am Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht zunächst eine kleine Warteschleife fliegen. Dies zeigte sich beim MDax mit einem Abschlag von 0,2 Prozent auf 31.893 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx lag mit 0,03 Prozent auch knapp im Plus.

Am Vorabend war den US-Börsen nach dem europäischen Handelsende der Schwung ausgegangen, der den Dax im Nachmittagshandel noch mitgetragen hatte. In Asien konzentrierten sich Kursgewinne vor allem auf den Handel in Tokio, der noch vom Sondereffekt des Wahlsiegs der Liberaldemokraten geprägt war. Dass der Nikkei 225 dort das nächste Rekordhoch erreichte, hilft dem Dax nicht weiter.

Goldman wird optimistischer für Chemie - Evonik und Symrise stark

Eine insgesamt optimistischere Einschätzung der europäischen Chemiebranche durch Goldman Sachs bewegt am Dienstagmorgen insbesondere die Kurse von Evonik und Symrise. Die Expertin Georgina Fraser kommt darin aus der Defensive und nimmt eine pro-zyklische Haltung ein. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser.

In insgesamt sieben Fällen änderte Fraser ihre Einschätzung, in den meisten nach oben. Bei Evonik revidierte sie ihre Meinung komplett und machte aus einer Verkaufsempfehlung ein Kaufvotum. Die Aktie kletterte daraufhin etwa eine Stunde nach Handelsbeginn auf der Handelsplattform Xetra bis auf 15,83 Euro. Damit würde sie es im regulären Xetra-Handel zurück über ihre exponentielle 200-Tage-Linie schaffen. Im Januar hatte die Aktie mit 12,49 Euro noch ein Rekordtief gesehen.

Symrise stiegen derweil nach einer Kaufempfehlung ebenfalls merklich auf 75,80 Euro. Damit nimmt ihre Bodenbildung nach rund 65 Euro im Dezember weiter Form an. Die Papiere des Schweizer Konkurrenten im Bereich Aromen und Duftstoffe, Givaudan, brachte eine Verkaufsempfehlung von Fraser derweil ins Schlingern.

Tui-Aktie gibt nach

Die Aktie von Tui hat am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen knapp unter ihrem Hoch seit 2023 keinen klaren Trend gezeigt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere der Hannoveraner zunächst um drei Prozent unter ihren Xetra-Schluss. Auf Xetra verzeichnete die Aktie etwa eine Stunde nach Handelsstart ein Minus von etwa 4,6 Prozent.

Karan Puri von JPMorgan bewertete das erste Geschäftsquartal (bis Ende September) als solide. Aktuell laufe das Geschäft aber nicht ganz so gut. Die Jahresziele für das Gesamtjahr seien allerdings bestätigt worden.

Tui-Aktien sind zuletzt recht gut gelaufen. Seit dem Zwischentief Anfang November knapp unter sieben Euro ging es bis zum Montagmorgen auf fast 9,56 Euro aufwärts - ein Hoch seit fast drei Jahren.

(mit Material von dpa-AFX)