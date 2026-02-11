NFP Livetrading: 130.000 Jobs?! So haben wir die Volatilität genutzt

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Das zweite Livetrading in dieser Woche hat sich die US-Arbeitsmarktdaten zum Thema gesetzt. Diese werden regulär am ersten Freitag eines neuen Monats für den Vormonat veröffentlicht, hatten sich jedoch verschoben. Daher passte der vorbörsliche Termin sehr gut, um ein Auge auf die Daten zu werfen und diese ökonomisch einzuordnen. Im Vorfeld waren die JOLTS-Daten bereits enttäuschend, sodass bei den NFP-Daten nur eine geringe Zahl an neu geschaffenen Stellen erwartet wurde. Hierbei scheint das Thema KI eine zunehmende Rolle zu erhalten, denn viele große Unternehmen entlassen sogar Mitarbeitende oder stellen, wie die JOLTS-Daten seit Monaten zeigen, immer wieder ein. Doch fast das Gegenteil war dann 14.30 Uhr der Fall. Konkret lag die Zahl der neuen Stellen bei 130.000 und damit deutlich über der Erwartung. Die durchschnittliche Prognose war sogar mit 66.000 Stellen verankert. Der Dezember wurde parallel von 50.000 neuen Stellen auf nun nur noch 48.000, sowie der November von 56.000 auf nun nur noch 41.000 Stellen gekürzt. Damit verschwanden in der Statistik in beiden Vormonaten zusammen insgesamt 17.000 Stellen.

Weiterhin wurde die Arbeitslosenquote mit 4,3 Prozent nach einer Prognose von 4,5% und dem Vormonatswert von 4,4 Prozent veröffentlicht. Die Stundenlöhne lagen nun bei +0,4 Prozent zum Vormonat nach einer Prognose von +0,3 Prozent und waren um 0,3 Prozent bereits im Vormonat gestiegen. Zum Vorjahresmonat machte dies einen Anstieg von 3,7 Prozent aus, 0,1 Prozent weniger als erwartet. Entsprechend schnell stiegen auch die US-Futures in einer ersten Reaktion.

Auf diese Reaktion und den Lauf zum Nacht-Hoch im Nasdaq hatten wir gewartet und dort dann die Gegenreaktion, die auf starke Bewegungen oftmals folgt, gehandelt. Per CFD konnten schnell 30 Punkte realisiert werden, wie das Bild und Video aufzeigen. Danach gab es ein weiteres Hoch, was auch im Dow Jones dann zu einem neuen Tageshoch führte. Wegen des Momentums auf der Oberseite und den Rekorden der Vortage im Dow Jones, unterließen wir einen Short-Trade in diesem Markt.

Für den DAX gab es am Vormittag Abgaben, die vorrangig auf das Konto der Commerzbank und Rheinmetall gingen. Dagegen halfen die guten Geschäftszahlen von Siemens Energy zwar der Einzelaktie, wegen der niedrigen Gewichtung im Index aber dem DAX nur marginal. Wir notieren somit am Nachmittag weiter in der Nähe der 24.900er-Marke und nicht mehr, wie gestern und am Morgen noch, über 25.000 Punkten.

Im weiteren Verlauf des Webinars analysierten wir noch den Bitcoin, den Gold- und Silberpreis, sowie die Einzelaktie SAP. Sie steht vor dem großen GAP, welches nach den Quartalszahlen im Chartbild Einzug hielt und könnte die aktuelle Erholung ab dort noch einmal stärker vorantreiben. Als Ziel im Chartbild ist die 200 Euro-Marke spannend. Auf der Unterseite sollte für dieses Szenario die 160 Euro-Marke aber halten.

Gern besprechen wir die weiteren Auswirkungen der US-Arbeitsmarktdaten auf den Wall Street Handel, dann LIVE am Donnerstag direkt nach der DAX-Eröffnung 9.30 Uhr gemeinsam. Verpasse keine Termine und melde Dich für eine Erinnerung per Mail vorab einmal direkt hier an.

