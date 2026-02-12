Cisco Systems - Endlich, endlich ein neues Allzeithoch
HSBC · Uhr
Endlich, endlich ein neues Allzeithoch
Es hat 26 Jahre lang gedauert! Aber jetzt hat die Cisco-Aktie endlich das historische Rekordlevel vom März 2000 bei 82,00 USD überwunden (siehe Chart). „Gut Ding will Weile haben“, heißt es im Volksmund. Auf der Zeitschiene gilt dies zweifelsohne, aber auch durch die charttechnische Brille betrachtet, sorgt ein neues Allzeithoch (87,24 USD) für eines der besten Signale überhaupt. Der Vorstoß in „uncharted territory“ bestätigt nochmals den seit dem Jahr 2011 bestehenden Aufwärtstrend. Die Kursentwicklung seit 2020 kann zudem als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden. Aus der Höhe dieser trendbestätigenden Formation ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von 96 USD. Die Parallele zum Aufwärtstrend seit 2011 verläuft aktuell sogar erst bei 113,44 USD. Auch die trendfolgenden Indikatoren RSL und MACD signalisieren eine absolute intakte Aufschwungphase. Um diese nicht zu gefährden, sollte die Cisco-Aktie in Zukunft nicht mehr unter das eingangs erwähnte alte Rekordhoch von 2000 bei 82,00 USD zurückfallen. Entsprechend bietet sich dieses Level als Stop-Loss auf der Unterseite an.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Es hat 26 Jahre lang gedauert! Aber jetzt hat die Cisco-Aktie endlich das historische Rekordlevel vom März 2000 bei 82,00 USD überwunden (siehe Chart). „Gut Ding will Weile haben“, heißt es im Volksmund. Auf der Zeitschiene gilt dies zweifelsohne, aber auch durch die charttechnische Brille betrachtet, sorgt ein neues Allzeithoch (87,24 USD) für eines der besten Signale überhaupt. Der Vorstoß in „uncharted territory“ bestätigt nochmals den seit dem Jahr 2011 bestehenden Aufwärtstrend. Die Kursentwicklung seit 2020 kann zudem als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden. Aus der Höhe dieser trendbestätigenden Formation ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von 96 USD. Die Parallele zum Aufwärtstrend seit 2011 verläuft aktuell sogar erst bei 113,44 USD. Auch die trendfolgenden Indikatoren RSL und MACD signalisieren eine absolute intakte Aufschwungphase. Um diese nicht zu gefährden, sollte die Cisco-Aktie in Zukunft nicht mehr unter das eingangs erwähnte alte Rekordhoch von 2000 bei 82,00 USD zurückfallen. Entsprechend bietet sich dieses Level als Stop-Loss auf der Unterseite an.
Cisco Systems (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Cisco Systems
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Arbeitsmarkt erstaunt Wall Street | Mattel geht in Flammen auf | Shopify fest.gestern, 15:10 Uhr · Markus Koch
US-TelekommunikationskonzernT-Mobile US gewinnt weniger Mobilfunkkunden als erwartetgestern, 14:25 Uhr · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS 2: T-Mobile US drehen nach Zahlen ins Plus - T-Aktie profitiertgestern, 18:18 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis