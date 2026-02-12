Cisco Systems - Endlich, endlich ein neues Allzeithoch

Es hat 26 Jahre lang gedauert! Aber jetzt hat die Cisco-Aktie endlich das historische Rekordlevel vom März 2000 bei 82,00 USD überwunden (siehe Chart). „Gut Ding will Weile haben“, heißt es im Volksmund. Auf der Zeitschiene gilt dies zweifelsohne, aber auch durch die charttechnische Brille betrachtet, sorgt ein neues Allzeithoch (87,24 USD) für eines der besten Signale überhaupt. Der Vorstoß in „uncharted territory“ bestätigt nochmals den seit dem Jahr 2011 bestehenden Aufwärtstrend. Die Kursentwicklung seit 2020 kann zudem als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden. Aus der Höhe dieser trendbestätigenden Formation ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel von 96 USD. Die Parallele zum Aufwärtstrend seit 2011 verläuft aktuell sogar erst bei 113,44 USD. Auch die trendfolgenden Indikatoren RSL und MACD signalisieren eine absolute intakte Aufschwungphase. Um diese nicht zu gefährden, sollte die Cisco-Aktie in Zukunft nicht mehr unter das eingangs erwähnte alte Rekordhoch von 2000 bei 82,00 USD zurückfallen. Entsprechend bietet sich dieses Level als Stop-Loss auf der Unterseite an.

Cisco Systems (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Cisco Systems

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.