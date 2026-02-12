Dax steigt auf den höchsten Stand seit Mitte Januar

Dax-Widerstand 25.200 25.500 Dax-Unterstützung 25.050 24.800

Dax-Rückblick:

Der Xetra-Dax rutschte gestern in Richtung der 24.800er Marke ab, es kam allerdings kein größerer Abwärtsdruck auf. Heute Morgen gelingt dann mit guten Geschäftszahlen von Siemens im Rücken der Ausbruch über die obere Begrenzung der Handelsspanne der vergangenen Wochen: Nach einer größeren Aufwärtskurslücke zum Handelsstart klettert der Index am Vormittag in den Bereich um 25.200 Punkte auf den höchsten Stand seit Mitte Januar.

Dax-Ausblick:

Mit der Bewegung heute Vormittag dürfte die mehrwöchige Seitwärts-Handelsspanne der vergangenen Wochen auf der Oberseite aufgelöst worden sein. So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschlusskurs unter die - nun als Unterstützung fungierende - Zone im Bereich 25.000 bis 25.050 Punkte (grün im Chart unten) abrutscht, haben die Käufer aus charttechnischer Sicht das bessere Blatt, was einen erneuten Anlauf an das bisherige Jahreshoch anbelangt.

Nach einer notwendigen Zwischenkonsolidierung hat der Index somit gute Chancen, zurück Richtung 25.500 Punkte - potenziell höher - zu steigen. Vorausgesetzt, die angesprochene Unterstützungszone wird nun nicht mehr nachhaltig unterboten.