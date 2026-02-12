Dax Chartanalyse 12.02.2026

Dax steigt auf den höchsten Stand seit Mitte Januar

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.20025.500
Dax-Unterstützung25.05024.800

Dax-Rückblick:

Der Xetra-Dax rutschte gestern in Richtung der 24.800er Marke ab, es kam allerdings kein größerer Abwärtsdruck auf. Heute Morgen gelingt dann mit guten Geschäftszahlen von Siemens im Rücken der Ausbruch über die obere Begrenzung der Handelsspanne der vergangenen Wochen: Nach einer größeren Aufwärtskurslücke zum Handelsstart klettert der Index am Vormittag in den Bereich um 25.200 Punkte auf den höchsten Stand seit Mitte Januar.

Dax-Ausblick: 

Mit der Bewegung heute Vormittag dürfte die mehrwöchige Seitwärts-Handelsspanne der vergangenen Wochen auf der Oberseite aufgelöst worden sein. So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschlusskurs unter die - nun als Unterstützung fungierende - Zone im Bereich 25.000 bis 25.050 Punkte (grün im Chart unten) abrutscht, haben die Käufer aus charttechnischer Sicht das bessere Blatt, was einen erneuten Anlauf an das bisherige Jahreshoch anbelangt.

Nach einer notwendigen Zwischenkonsolidierung hat der Index somit gute Chancen, zurück Richtung 25.500 Punkte - potenziell höher - zu steigen. Vorausgesetzt, die angesprochene Unterstützungszone wird nun nicht mehr nachhaltig unterboten.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY75HD) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 12.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.665,93 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU65KA) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 12.02.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.707,80 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 11.02.2026
Dax-Käufer werden erneut zurückgewiesengestern, 11:22 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 10.02.2026
Dax steigt in wichtige Widerstandszone10. Feb. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 09.02.2026
Unter 25.000 Punkten: Dax bleibt vorerst im Seitwärts-Modus09. Feb. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 06.02.2026
Vorwochentief hat gehalten - Dax bleibt im Konsolidierungsmodus06. Feb. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News