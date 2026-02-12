Syriens Armee übernimmt Kontrolle über frühere US-Militärbasis Al-Tanf

12. Feb (Reuters) - ⁠Die syrische Armee hat die Kontrolle über den von US-Truppen geräumten Militärstützpunkt Al-Tanf übernommen. Die Übergabe sei nach einer Abstimmung zwischen den syrischen und den US-Behörden erfolgt, teilte das syrische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Die ‌Nachrichtenagentur Reuters hatte am Mittwoch unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gemeldet, dass die US-Streitkräfte den Stützpunkt im äußersten ⁠Nordosten Syriens ⁠geräumt hätten und auf dem Weg nach Jordanien seien.

Der Abzug der USA aus Al-Tanf folgt auf eine von den USA vermittelte Vereinbarung zur Integration der Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) in die staatlichen syrischen Institutionen. Die US-Regierung hatte die Vereinbarung vom 30. Januar als einen ‌Meilenstein für die Einheit und Versöhnung in ‌Syrien bezeichnet. Die SDF sind eine von Kurden angeführte Gruppierung, die von den USA ein Jahrzehnt lang im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) ⁠unterstützt wurde. Der Stützpunkt Al-Tanf ist am Dreiländereck von Syrien, Jordanien und ‌dem Irak gelegen und hat eine ⁠strategisch wichtige Bedeutung. So wurde er 2014 während des syrischen Bürgerkriegs als zentrales Drehkreuz für die Einsätze der internationalen Koalition gegen den IS eingerichtet.

Syrien war der Anti-IS-Koalition im vergangenen November ‌beigetreten, nachdem Präsident Ahmed al-Scharaa ⁠US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus ⁠besucht hatte. Al-Scharaa, früher Kommandeur der Nusra-Front - eines 2016 abgespaltenen Al-Kaida-Ablegers - hatte im Dezember 2024 mit zur HTS vereinten islamistischen Rebellen den langjährigen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gestürzt. Trump hatte bereits während seiner ersten Amtszeit 2019 den Wunsch geäußert, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums vom Juli 2025 befanden sich zuletzt rund 1500 US-Soldaten in dem Land.

