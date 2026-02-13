Vorbörse 13.02.2026

Dax startet nach spätem Rücksetzer gestern unverändert in den Handel

Uhr
Nach den Kapriolen vom Vortag dürfte der Dax am Freitag zunächst unverändert in den Handel gehen. Am Vortag war der Dax bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit nah an seinen Rekord bei gut 25.507 Punkten. Mit dem US-Handelsstart gab er aber seine Gewinne komplett ab. Zeitweise sank er sogar bis an seine 21-Tage-Linie. KI-Sorgen belasteten. Der US-Tech-Index Nasdaq 100 verlor zwei Prozent - den Löwenanteil aber bis zum europäischen Handelsende. Am Nachmittag stehen die US-Inflationsdaten im Fokus, die auf weitere Hinweise auf den Kurs der Notenbank abgeklopft werden.

USA: Erneute Verluste

Erneute Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Kurse an den New Yorker Börsen nach unten gezogen. Anleger sind unsicher, ob die großen Tech-Firmen so viel verdienen werden, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen.

Die Sorgen um KI und ihre negativen Folgen dehnen sich inzwischen auf immer mehr Branchen aus und sind längst nicht mehr nur ein Problem des Techsektors. Insgesamt herrschte am Donnerstag Nervosität am Markt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,34 Prozent auf 49.451,98 Zähler. Der von Tech-Schwergewichten geprägte Nasdaq 100 verlor 2,04 Prozent auf 24.687,61 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.451- 1,34 Prozent
S&P 5006.832- 1,57 Prozent
Nasdaq 22.597- 2,03 Prozent

Asien: Verluste

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die schwache Verfassung der US-Technologiemärkte und die wieder größere Nervosität an den Märkten belasteten die Stimmung auch in Asien. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsschluss 1,2 Prozent ein.

Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab mit 2,1 Prozent besonders stark nach.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22556.941- 1,20 Prozent
Hang Seng27.032- 2,10 Prozent
CSI 3004.660- 0,80 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,05- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,77+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,11+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1861- 0,31  Prozent
Dollar in Yen153,30+ 0,45 Prozent
Euro in Yen181,83+ 0,17 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent67,34 USD- 0,51 USD
WTI62,62 USD- 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

BERNSTEIN SENKT RWE AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 55 (50) EUR

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 61 (66) EUR - 'MARKET-PERFORM'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 335 (290) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 335 (290) EUR - 'BUY'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 35 (36,40) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 62 (65) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 22,40 (35,10) EUR - 'UW'

RBC HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 50 (48) EUR - 'OUTPERFORM'-

EXANE BNP HEBT PVA TEPLA AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 25 (21) EUR-

EXANE BNP SENKT ZIEL FÜR CANCOM AUF 24 (27) EUR - 'NEUTRAL'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

