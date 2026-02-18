Der Dax ist zum Start am Mittwoch mit Schwung über die runde Marke von 25.000 Punkten gestiegen. Eine Stunde nach Handelsbeginn lag der Index 0,7 Prozent im Plus bei 25.173 Punkten.

Seit Mitte Januar versucht der Dax, die Charthürde bei 25.000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Letztlich fehlten bisher die Anschlusskäufe. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht das Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige einen intakten Aufwärtstrend.

Bayer-Euphorie verflogen - Deutliche Kursverluste

Die Euphorie der Anleger bei Bayer über den Glyphosat-Vergleich in den USA währte nicht lange: Auf den Kurssprung vom Vorabend folgte am Mittwochmorgen ein Kursrutsch. Mit einem Einbruch um acht Prozent fielen die Papiere der Leverkusener sogar an ihre 21-Tage-Linie zurück.

Analysten hatten in ihren Reaktionen auf den Vergleich bereits an die noch offenen Fragen erinnert. Größter Unsicherheitsfaktor bleibt wohl die ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts, von der sich Bayer eine Präzedenzentscheidung erhofft. Offen sei aber, was passiere, wenn die Richter nicht zugunsten von Bayer entscheiden, so Experte Charles Pitman-King von Barclays.

Brenntag rutschten als zweitschwächster Dax-Wert nach Bayer um fast sechs Prozent ab und reagierten damit auf den Kurseinbruch beim niederländischen Chemikalienhändler IMCD nach dessen Geschäftszahlen. An der Dax-Spitze erholten sich Siemens mit plus 3,5 Prozent etwas von ihren jüngsten Einbußen.

Im Nebenwerteindex SDax legten nach Jahreszahlen die Papiere des Maschinenbauers Dürr und jene des Nutzfahrzeugzulieferers SAF-Holland um annähernd fünf beziehungsweise um 1,3 Prozent zu. (mit Material von dpa-AFX)