Börse am Morgen 18.02.2026

Dax legt deutlich zu - Euphorie um Bayer verflogen

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Dax Logo
Quelle: Jearu / AdobeStock

Der Dax ist zum Start am Mittwoch mit Schwung über die runde Marke von 25.000 Punkten gestiegen. Eine Stunde nach Handelsbeginn lag der Index 0,7 Prozent im Plus bei 25.173 Punkten.

Seit Mitte Januar versucht der Dax, die Charthürde bei 25.000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Letztlich fehlten bisher die Anschlusskäufe. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht das Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige einen intakten Aufwärtstrend.

Bayer-Euphorie verflogen - Deutliche Kursverluste

Die Euphorie der Anleger bei Bayer über den Glyphosat-Vergleich in den USA währte nicht lange: Auf den Kurssprung vom Vorabend folgte am Mittwochmorgen ein Kursrutsch. Mit einem Einbruch um acht Prozent fielen die Papiere der Leverkusener sogar an ihre 21-Tage-Linie zurück.

Analysten hatten in ihren Reaktionen auf den Vergleich bereits an die noch offenen Fragen erinnert. Größter Unsicherheitsfaktor bleibt wohl die ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts, von der sich Bayer eine Präzedenzentscheidung erhofft. Offen sei aber, was passiere, wenn die Richter nicht zugunsten von Bayer entscheiden, so Experte Charles Pitman-King von Barclays.  

Brenntag rutschten als zweitschwächster Dax-Wert nach Bayer um fast sechs Prozent ab und reagierten damit auf den Kurseinbruch beim niederländischen Chemikalienhändler IMCD nach dessen Geschäftszahlen. An der Dax-Spitze erholten sich Siemens mit plus 3,5 Prozent etwas von ihren jüngsten Einbußen.

Im Nebenwerteindex SDax legten nach Jahreszahlen die Papiere des Maschinenbauers Dürr und jene des Nutzfahrzeugzulieferers SAF-Holland um annähernd fünf beziehungsweise um 1,3 Prozent zu.  (mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Siemens
Bayer
S
SDAX
Brenntag
Dürr
SAF-HOLLAND
Barclays
D
DAX (Kursindex)
IMCD
Barclays ADR
IMCD GROUP ADR/0,50

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 17.02.2026
Dax startet schwächer - Teamviewer-Aktie fälltgestern, 09:49 Uhr · onvista
Dax startet schwächer - Teamviewer-Aktie fällt
Börse am Morgen 16.02.2026
Dax startet am US-Feiertag leicht höher in den Handel16. Feb. · onvista
Dax Logo
Börse am Morgen 13.02.2026
Dax stagniert unter 25.000 Punkten13. Feb. · dpa-AFX
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 12.02.2026
Siemens-Aktie schiebt den Dax über 25.100 Punkte12. Feb. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse
Bankaktien bieten Potenzial - vor allem in einer Regiongestern, 14:30 Uhr · The Market
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie es mit dem Dollar weitergeht – und was daraus folgt14. Feb. · Acatis
Alle Premium-News