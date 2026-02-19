DAX® - Der Ausbruch nach oben ist gelungen

Der DAX® hat gestern seine konstruktive Ausgangslage genutzt und den zweiten Tage in Folge im positiven Terrain geschlossen. Per Aufwärtsgap überwand der Index direkt zum Handelsstart die Hürde bei 25.099 Punkten. Nach einem weitestgehend freundlichen Verlauf beendete das Kursbarometer den Tag bei 25.278 Punkten (plus 1,1 %), wie schon am Dienstag in der Nähe des Tageshochs (25.315 Punkte). Durch den Sprung auf den höchsten Stand seit Mitte Januar rückt im nächsten Schritt nun das Allzeithoch bei 25.508 Punkten in den Fokus. Das sich aus der Höhe der jüngsten Seitwärts-Formation errechnete Anschlusspotenzial von 800 Punkten hatten wir bereits thematisiert. Spiegelt man den gesamten Kursrückgang seit dem Allzeithoch (übrigens eine klassische 50 %-Korrektur der vorherigen Aufwärtsbewegung) nach oben, würde sich sogar ein rechnerisches Kursziel von über 26.700 Punkten ergeben. Zunächst gilt es aus Sicht der DAX®-Bullen aber den gerade erfolgten Ausbruch nachhaltig zu verteidigen. Das Aufwärtsgap (25.101/25.021 Punkte) dient dabei als zusätzliche potenzielle Haltemarke bei einem Rücksetzer, der sich heute zur Handelseröffnung andeutet.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

