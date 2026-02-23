Videoanalyse 23.02.2026
Alphabet: Neues KI-Modell lässt Aktie steigen
onvista · Uhr
Am vergangenen Freitag stieg die Aktie von Alphabet um vier Prozent, nachdem man das neue KI-Modell Gemini 3.1 Pro veröffentlicht hat.
Profi-Trader Martin Goersch gefällt der Anstieg der Aktie. Außerdem geht er von weiteren Kursgewinnen aus. Alle Details verrät er euch im Video.
