Märkte heute

Gold mit Ausbruch – CrowdStrike unter Druck – Alphabet Upgrade
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Airbus, Linde, Gold, Newmont, Walmart, Sk Hynix, Coreweave, Apple, Crowdstrike, Alphabet.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Gold – Ausbruch über wichtige Marke
Neue Zollunsicherheit sorgt für frische Nachfrage bei Edelmetallen. Gold erreicht den höchsten Stand seit Ende Januar – doch wie nachhaltig ist die Bewegung? Wir ordnen ein, was hinter dem Anstieg steckt und worauf Anleger jetzt achten sollten.
CrowdStrike – KI verändert die Security-Welt
Ein neues KI-Tool sorgt für Verunsicherung im Cybersecurity-Sektor. Investoren reagieren spürbar. Was bedeutet das für etablierte Anbieter? Und ist die Neubewertung gerechtfertigt oder überzogen?
Alphabet – Upgrade dank KI-Infrastruktur
Ein Analysten-Upgrade bringt neue Fantasie in die Aktie. Im Mittelpunkt steht die Rechenzentrums-Kapazität und die Monetarisierung von Gemini. Wird Alphabet zunehmend als AI-Infrastruktur-Player wahrgenommen?
