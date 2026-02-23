Märkte heute

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Gold – Ausbruch über wichtige Marke

Neue Zollunsicherheit sorgt für frische Nachfrage bei Edelmetallen. Gold erreicht den höchsten Stand seit Ende Januar – doch wie nachhaltig ist die Bewegung? Wir ordnen ein, was hinter dem Anstieg steckt und worauf Anleger jetzt achten sollten.

CrowdStrike – KI verändert die Security-Welt

Ein neues KI-Tool sorgt für Verunsicherung im Cybersecurity-Sektor. Investoren reagieren spürbar. Was bedeutet das für etablierte Anbieter? Und ist die Neubewertung gerechtfertigt oder überzogen?

Alphabet – Upgrade dank KI-Infrastruktur

Ein Analysten-Upgrade bringt neue Fantasie in die Aktie. Im Mittelpunkt steht die Rechenzentrums-Kapazität und die Monetarisierung von Gemini. Wird Alphabet zunehmend als AI-Infrastruktur-Player wahrgenommen?