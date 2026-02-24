Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile - Kostenloses Webinar heute um 14:00 Uhr

W​e​r​b​u​n​g von WH Selfinvest

Ein Deutscher kämpft sich durch trockene Geschäftsberichte, ein Österreicher malt bunte Linien in Charts – und beide liefern sich einmal im Monat einen unterhaltsamen Schlagabtausch über drei aktuelle Aktien.

Fundamentalanalyse trifft auf Charttechnik. Ernsthafte Börsenthemen treffen auf lockeren Talk. Und du bist mittendrin, wenn Andreas & Michael ihre Einschätzungen und Ideen live teilen.

30 Minuten Börse, wie du sie garantiert noch nicht erlebt hast – informativ, ehrlich, manchmal frech, aber immer auf den Punkt. Jetzt kostenlos anmelden und live dabei sein!

Dienstag, 24.02.2026, 14:00 Uhr

