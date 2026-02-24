McDonald´s – Fast-Food-Kette mit Value-Drive und KI-Turbo weiter auf Rekordkurs!

Einer der Top-Favoriten im Consumer-Staples-Segment bleibt der Fast-Food-Branchenprimus McDonald’s (MCD). Dank neuer Menü-Optionen und dem weiter forcierten Rollout günstiger Menü-Variationen kann das Unternehmen im aktuell herausfordernden Marktumfeld weitere Marktanteile gewinnen. Da man seine Kostenbasis auch dank Digitalisierung und dem Einsatz von KI-Robotern weiter verbessert, dürften die ohnehin auskömmlichen Margen bei McDonald’s weiter anziehen, womit der Konzern mittelfristig neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis verspricht.

McDonald’s überzeugt dank US-Geschäft mit sehr starkem Schlussquartal

Der Fast-Food-Branchenprimus hatte zuletzt, wie viele andere Schnellrestaurant-Ketten, mit der trüben Konsumnachfrage zu kämpfen. Angesichts des weiterhin inflationären Umfelds und konjunktureller Unsicherheiten hatte man vor allem bei Stammkunden mit eher durchschnittlichen Einkommen deutlichere Einbußen zu verzeichnen, was sich letztendlich auch negativ im Konzernergebnis niederschlug. Im Schlussquartal 2025 gelang McDonald’s nun die überraschende Trendwende. So konnte man mit einem unerwartet deutlichen Anstieg beim bereinigten Gewinn je Aktie von 2,83 auf 3,12 USD die Konsenserwartungen von 3,04 USD deutlich übertreffen. Auch bei den Umsatzerlösen auf Konzernebene schnitt man mit einem Anstieg von 9,72 % auf 7,01 Mrd. USD deutlich besser als erwartet ab (Konsens: 6,84 Mrd. USD).

Zu verdanken hatte man die starke Performance im Schlussquartal vor allem dem konsequent umgesetzten Rollout von günstigen Menü-Variationen wie dem 5-USD-Menü oder dem weiter ausgebauten Angebot bei sogenannten McValue-Menüs. Dies kam vor allem auf dem Heimatmarkt gut an, wobei man hier bei den sogenannten Same-Store-Sales mit einem beeindruckenden Anstieg von +6,8 % überraschte. Im Vorquartal hatte man auf dem hart umkämpften US-Markt lediglich ein Plus von 2,4 % bei den vergleichbaren Filialumsätzen erzielt. Auch im internationalen Geschäft überraschte McDonald’s bei den vergleichbaren Filialumsätzen mit einem deutlichen Anstieg von 5,7 %, was neben preisgünstigeren Menü-Variationen auch dem Comeback von Kult-Klassikern wie dem „Grinch-Menü“ zu verdanken war.

Value-Offensive macht sich bezahlt – MyMcDonald’s Rewards-Loyalty-Programm nimmt weiter Fahrt auf!

Zu verdanken hat McDonald’s sein beeindruckendes Abschneiden im Schlussquartal vor allem der von CEO Chris Kempczinski konsequent weiter vorangetriebenen Offensive bei günstigen Discount-Menü-Alternativen (5-USD-Menü, McSmart-Menüs u. v. m.). Hier hat McDonald’s sein Angebot zuletzt mit sogenannten „Extra Value Meal“-Menüs erweitert, die seit Ende 2025 erfolgreich in den USA angeboten werden. Bundle-Angebote wie 5-USD-Frühstücks-Deals oder 8-USD-Big-Mac-Meals weisen im Vergleich zu Einzelbestellungen Preisnachlässe von knapp 15 % auf, was Verbraucher mit eher durchschnittlichem Einkommen in die Filialen lockt.

Diese Strategie macht sich für McDonald’s bezahlt, da Kombi-Menüs in vielen Kernmärkten wie Nordamerika für knapp 30 % der Gesamterlöse stehen. Dass McDonald’s mit seinen preisgünstigen Kombi-Menüs punkten kann, hat der Fast-Food-Gigant nicht zuletzt auch seinem Loyalty-Programm „MyMcDonald’s Rewards“ zu verdanken. Da Mitglieder attraktive Bonus- und Coupon-Angebote erhalten, zieht die Zahl der „MyMcDonald’s Rewards“-Mitglieder kontinuierlich an, wobei man zum Ende des vierten Quartals insgesamt 210 Millionen erreicht hatte. Da Mitglieder des Loyalty-Programms aufgrund der großen Auswahl an Beilagen und attraktiven Zusatzangeboten deutlich mehr bestellen als konventionelle Filialkunden, macht sich das dynamische Nutzerwachstum bei MyMcDonald’s Rewards auch positiv im Konzernergebnis bemerkbar. Im Jahr 2025 kletterten die Umsatzerlöse beim Loyalty-Programm in den 70 wichtigsten Märkten überproportional stark um 20 % auf insgesamt 37 Mrd. USD!

Digitalisierungs- und KI-Offensive sollten Margen nachhaltig verbessern!

Als weiterer Katalysator dürfte sich bei McDonald’s die weiter forcierte Digitalisierungs- und KI-Offensive erweisen. Der Fast-Food-Branchenprimus gehört hier zu den Vorreitern im Fast-Food-Segment. Neben der MyMcDonald’s-App, über die man Gerichte ordern, bezahlen und zu sich nach Hause liefern lassen kann, setzt man seit Jahren in den Filialen auf digitale Bestellterminals, während Dynamic-Yield-Menuboards digitale Menü-Anzeigen an den Drive-Thru-Schaltern in Echtzeit an Wetterbedingungen und Tageszeiten anpassen und entsprechende Menü-Vorschläge einblenden.

Nun zündet McDonald’s die nächste Stufe: Mit neuen KI-Assistenten, die eine deutlich geringere Fehlerquote bei Bestellungen am Drive-Thru-Schalter aufweisen, entlastet man die Mitarbeiter beim Bestellvorgang. Durch den Einsatz von KI-Assistenten, die das Gewicht der jeweiligen Bestellungen prüfen, sollen gleichzeitig Fehler bei der Ausgabe minimiert werden. Zudem erkennen KI-Sensordaten Fehler und Fehlfunktionen bei Grills, Fritteusen oder Eis- und Kaffeemaschinen und minimieren damit Wartungs- und Ausfallzeiten. Gleichzeitig sorgen KI-Algorithmen mit personalisierten Menüvorschlägen für registrierte App-Nutzer für mehr Umsatz beim Loyalty-Programm „MyMcDonald’s Rewards“.

Damit hat McDonald’s gute Chancen, seinen profitablen Wachstumskurs auch mittelfristig erfolgreich fortsetzen zu können. So rechnet der Analystenkonsens für das laufende Fiskaljahr bereits mit einem EPS von 13,25 USD, während der Gewinn je Aktie für 2027 bereits bei 14,40 USD erwartet wird. Damit sinkt das KGV auf 23,3, was nicht zu teuer erscheint.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf McDonald’s Corp.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert McDonald’s Corp. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU8L19, das am 30.03.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie McDonald’s Corp. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 325,00 USD begrenzt. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts McDonald’s Corp. an der maßgeblichen Börse am 19.03.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhalten Anleger den EUR-Gegenwert des Höchstbetrags von 325,00 USD.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhalten Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem EUR-Gegenwert des Referenzpreises multipliziert mit dem Bezugsverhältnis entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 30.03.2027 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert McDonald’s Corp. am 19.03.2027 auf oder über 325,00 USD liegen wird.

Stand: 24.02.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion