Allianz will Aktien für bis zu 2,5 Milliarden Euro zurückkaufen
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz startet ein neues Aktienrückkaufprogramm. Das Volumen liege bei bis zu 2,5 Milliarden Euro, teilte der Dax -Konzern am Mittwochabend nach Börsenschluss mit. Die Käufe sollen im März starten und spätestens bis 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein, hieß es weiter.
Anleger reagierten gelassen. Die Allianz-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um ein halbes Prozent zu./jha/he
