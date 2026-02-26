NVIDIA nach den Quartalszahlen: „Die Zahlen sind mega“ – AI-Boom ohne Ende? | Börse Stuttgart
NVIDIA hat mit seinen aktuellen Quartalszahlen erneut die Erwartungen übertroffen – doch was bedeutet das für Anleger? Ist der AI-Boom weiterhin intakt oder wird die Bewertung langsam zur Herausforderung?
Gemeinsam mit Michael Flender (Goldesel) und „Ritschy“ Richard Dobetsberger (Wikifolio Trader) analysiert Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) die Zahlen, die Marktreaktionen und die psychologischen Effekte rund um den KI-Giganten. Im Fokus stehen neue Chip-Generationen, wachsende Konkurrenz im AI-Markt, mögliche strategische Optionen – und die zentrale Frage: Wie lange kann NVIDIA dieses Wachstumstempo halten?
Neben Chancen und Risiken geht es auch um Marktpsychologie, Bewertung, technologische Disruption und die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt.
Timestamps:
00:00 ► Einführung & Einordnung Nvidia
02:57 ► Quartalszahlen: Erwartungen übertroffen?
05:49 ► Bewertung, KGV & Marktpsychologie
08:49 ► Neue Chips, RAM & technologische Dynamik
11:42 ► Pricing-Power & Margen – wie stark ist Nvidia wirklich?
14:00 ► Monopolstellung & strukturelle Risiken
17:30 ► Konkurrenz & Alternativen (Alphabet, Intel, Security-Werte)
23:36 ► Fehlbewertungen & Marktübertreibungen
33:50 ► Security & Software: CrowdStrike, Fortinet, Oracle
35:50 ► Super Micro, Micron & zweite Reihe
37:45 ► Nvidia & Intel – mögliche strategische Annäherung
38:30 ► Fazit: Chancen, Risiken & persönliche Strategien
NVIDIA: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040
Alphabet: WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059
Meta Platforms: WKN: A1JWVX, ISIN: US30303M1027
Oracle: WKN: 871460, ISIN: US68389X1054
CrowdStrike: WKN: A2PK2R, ISIN: US22788C1053
Fortinet: WKN: A0YEFE, ISIN: US34959E1091
Super Micro Computer: WKN: A0MKJF, ISIN: US86800U1043
Intel: WKN: 855681, ISIN: US4581401001
Novo Nordisk: WKN: A3EU6F, ISIN: DK0062498333
Siemens: WKN: 723610, ISIN: DE0007236101
Micron Technology: WKN: 869020, ISIN: US5951121038
Rubrik: WKN: A3EGTU, ISIN: US7811541090
