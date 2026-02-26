NVIDIA nach den Quartalszahlen: „Die Zahlen sind mega“ – AI-Boom ohne Ende? | Börse Stuttgart

👉 Gratis-Ticket für die INVEST 2026 – Jetzt kostenlos im Anlegerclub der Börse Stuttgart registrieren: https://shorturl.at/xAGjv



► Darum geht's im Video:

NVIDIA hat mit seinen aktuellen Quartalszahlen erneut die Erwartungen übertroffen – doch was bedeutet das für Anleger? Ist der AI-Boom weiterhin intakt oder wird die Bewertung langsam zur Herausforderung?

Gemeinsam mit Michael Flender (Goldesel) und „Ritschy“ Richard Dobetsberger (Wikifolio Trader) analysiert Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) die Zahlen, die Marktreaktionen und die psychologischen Effekte rund um den KI-Giganten. Im Fokus stehen neue Chip-Generationen, wachsende Konkurrenz im AI-Markt, mögliche strategische Optionen – und die zentrale Frage: Wie lange kann NVIDIA dieses Wachstumstempo halten?



Neben Chancen und Risiken geht es auch um Marktpsychologie, Bewertung, technologische Disruption und die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt.



Timestamps:

00:00 ► Einführung & Einordnung Nvidia

02:57 ► Quartalszahlen: Erwartungen übertroffen?

05:49 ► Bewertung, KGV & Marktpsychologie

08:49 ► Neue Chips, RAM & technologische Dynamik

11:42 ► Pricing-Power & Margen – wie stark ist Nvidia wirklich?

14:00 ► Monopolstellung & strukturelle Risiken

17:30 ► Konkurrenz & Alternativen (Alphabet, Intel, Security-Werte)

23:36 ► Fehlbewertungen & Marktübertreibungen

33:50 ► Security & Software: CrowdStrike, Fortinet, Oracle

35:50 ► Super Micro, Micron & zweite Reihe

37:45 ► Nvidia & Intel – mögliche strategische Annäherung

38:30 ► Fazit: Chancen, Risiken & persönliche Strategien



NVIDIA: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040

Alphabet: WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059

Meta Platforms: WKN: A1JWVX, ISIN: US30303M1027

Oracle: WKN: 871460, ISIN: US68389X1054

CrowdStrike: WKN: A2PK2R, ISIN: US22788C1053

Fortinet: WKN: A0YEFE, ISIN: US34959E1091

Super Micro Computer: WKN: A0MKJF, ISIN: US86800U1043

Intel: WKN: 855681, ISIN: US4581401001

Novo Nordisk: WKN: A3EU6F, ISIN: DK0062498333

Siemens: WKN: 723610, ISIN: DE0007236101

Micron Technology: WKN: 869020, ISIN: US5951121038

Rubrik: WKN: A3EGTU, ISIN: US7811541090