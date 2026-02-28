Berkshire vermeldet in Buffetts letztem Quartal deutlichen Ergebnisrückgang

Berkshire Hathaway, die Holding des legendären Investors Warren Buffett, hat für das vierte Quartal 2025 einen deutlichen Rückgang der Umsätze und Gewinne vermeldet. Damit endet die Ägide Buffetts, der zum Jahreswechsel die Führung Berkshires an den Manager Greg Abel abgegeben hat, mit einem schwachen Ergebnis.

Insgesamt betrugen die Gewinne 10,2 Milliarden US-Dollar, 29 Prozent unter dem Vorjahresergebnis von knapp 14,6 Milliarden Dollar. Besonders das wichtige Kerngeschäft der Versicherungen schwächelte spürbar. Hier schrumpften die Gewinne über Versicherungsprämien um 54 Prozent auf 1,56 Milliarden Dollar. Das Einkommen über Investments im Versicherungsbereich ging um 25 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar zurück.

Für das volle Jahr sank das Ergebnis des operativen Geschäfts ebenso, aber in deutlich geringerem Umfang. Hier ging es von 47,4 Milliarden Dollar 2024 auf 44,5 Milliarden Dollar nach unten. Die Gesamtgewinne - also inklusive der Gewinne und Verluste bei Berkshires Investments - betrugen im vierten Quartal 19,2 Milliarden Dollar, nach 19,7 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Wie das Börsenportal "CNBC" anmerkt, drückte hier eine Abschreibung auf Kraft Heinz und Occidental Petroleum das Ergebnis um 4,5 Milliarden Dollar. Für das ganze Jahr lag der Gewinn inklusive Investitionen bei knapp 67 Milliarden Dollar, nach 89 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Berkshires Cash-Reserve sinkt leicht

Der Konzern betonte, dass kurzfristige Schwankungen in der Entwicklung der enormen Aktienpositionen Berkshires keine große Rolle spielen. "Die Höhe von Investmentgewinnen oder -verlusten in nur einem einzigen Quartal ist meistens bedeutungslos und liefert Zahlen für den Gewinn je Aktie, die extrem irreführend für Anleger sein können, die geringes oder kein Wissen über Buchhaltungsregeln haben", erklärte Berkshire.

In seinem Brief an die Aktionäre betonte Buffetts Nachfolger Abel, dass er die Kultur der Holding weiterführen werde. Buffett wird indes weiter dem Verwaltungsrat angehören. Der Konzern sitzt darüber hinaus weiter auf gigantischen Reserven. Berkshires Cash-Beträge beliefen sich Ende 2025 auf 373 Milliarden Dollar, was allerdings einem leichten Rückgang zum Vorquartal (381 Milliarden Dollar) entspricht.