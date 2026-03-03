Das sind die Top-Leistungsbroker im März 2026

Das Wichtigste in Kürze comdirect*, Consorsbank*, Flatex* und ING* zählen im März 2026 zu den führenden Leistungsbrokern

Die Depotführung ist bei allen vier Anbietern, teilweise mit Bedingungen, kostenlos.

Orderkosten starten je nach Broker zwischen 3,90 € und 5,90 € pro Trade.

Dafür bieten die vier Anbieter ein umfangreiches Leistungs- und Service-Angebot, dass sich mitunter deutlich von jenen der Neobroker unterscheidet

Neukundenaktionen wie Bonuszahlungen oder Free Trades ergänzen die regulären Konditionen.

Der Wettbewerb unter den Online-Brokern bleibt auch im März 2026 intensiv. Neben günstigen Orderkosten, kostenfreier Depotführung und einer breiten ETF-Auswahl spielen auch Neukundenaktionen eine Rolle.

Die hier vorgestellten Anbieter zählen zu den sogenannten Leistungsbrokern. Im Unterschied zu vielen Neobrokern setzen sie nicht nur auf besonders günstige Einzelorders, sondern bieten eine breite Produktauswahl, zahlreiche Handelsplätze, umfangreiche Ordertypen und klassische Bankfunktionen.

Neobroker konzentrieren sich häufig auf einfache App-Lösungen mit wenigen Handelsplätzen und stark standardisierten Gebührenmodellen. Leistungsbroker wie comdirect*, Consorsbank*, Flatex* oder ING* sprechen dagegen Anleger an, die mehr Handelsmöglichkeiten, größere Produktvielfalt und zusätzliche Services nutzen möchten.

Ein genauer Blick auf Kosten, Leistungen und Aktionen lohnt sich.

Broker Depotführung Orderkosten (Standard) Besondere Leistungen Aktuelle Aktionen comdirect* Kostenlos (Bedingungen) ab 3,90 € (Angebotskonditionen) Umfangreicher 24/7 Kundenservice 100 € Bonus + 3 % Tagesgeld Consorsbank* Kostenlos ab 4,95 € Umfangreiche Handelsplätze Bis zu 200 € Wechselbonus Flatex* Kostenlos 5,90 € Flat Fremdwährungskonten 20 Free Trades* ING* Kostenlos ab 4,90 € Starke App & Sparpläne keine Aktion

* Nur Ordergebühren entfallen; Fremdspesen/Handelsplatzkosten können anfallen.

🧠 comdirect – Viel Auswahl, starke Funktionen

Produktbestandteile & Leistung

Depot: Kostenfrei geführt (solange bestimmte Bedingungen erfüllt werden, z. B. Aktivität).

Orderkosten: ab 3,90 € (je nach Handelsplatz und Aktion).

ETF-Sparplan: große Auswahl.

Umfangreicher 24/7 Kundensupport

Große Handelsplatzauswahl

Aktuelle Aktion

100 € Bonus für Neukunden (bei Aktivierung und Nutzung von Produkten) und 3 % Zinsen p. a. aufs comdirect Tagesgeld im Rahmen der Aktion.

📈 Consorsbank – Allrounder mit Wechselbonus

Produktbestandteile & Leistung

Depot: Kostenfreie Führung, umfangreiche Ordermöglichkeiten.

Orderkosten: ab 4,95 € (abhängig vom Handelsplatz).

ETF-Sparplan: Umfangreiche Auswahl mit unterschiedlichen Konditionen.

Sonstiges: Gute Handelsplatzabdeckung, starke mobile App.

Aktuelle Aktion

Depot-Wechselbonus bis zu 200 € – abhängig vom übertragenen Volumen.

⚡ Flatex – Flatrate-Broker mit Free Trades

Produktbestandteile & Leistung

Depot: Kostenlos.

Orderkosten: Flatex-Standard 5,90 € pro Trade (Flat).

ETF-Sparplan: Ja (teils mit Rabattaktionen).

Sonstiges: Umfangreiche Tools für Trader, Fokus auf Transparenz.

Aktuelle Aktion

20 Free Trades für Neukunden: Die Free Trades gelten für Neukunden, die innerhalb der letzten sechs Monate kein flatex-Depot geführt haben. Die Trades stehen ab Depoteröffnung für drei Monate zur Verfügung. Wichtig: Es entfallen nur die flatex-Ordergebühren. Börsenentgelte, fremde Gebühren oder sonstige Drittspesen können weiterhin anfallen. Eine Auszahlung oder Übertragung des Gegenwerts ist nicht möglich. CFDs sind von der Aktion ausgeschlossen.

📊 ING – Klarer Allrounder ohne Bonus

Produktbestandteile & Leistung

Depot: Kostenlos, keine Mindestaktivität notwendig.

Orderkosten: ab 4,90 € (je Handelsplatz).

ETF-Sparplan: Große Auswahl, teils vergünstigt.

Sonstiges: Nutzerfreundliche App und gute Plattform.

Aktuelle Aktion

Keine Bonusaktion im März 2026, dafür stabile Konditionen.

🧠 Worauf du bei der Brokerwahl achten solltest

📌 Depot- und Orderkosten

Je niedriger die Orderkosten, desto günstiger ist aktiver Handel. Flat-Gebühren (z. B. bei Flatex*) sind für aktive Trader interessant, wohingegen Einsteiger ggf. bei comdirect* oder ING* mit günstigem Einstieg besser aufgehoben sind.

📌 ETF-Sparpläne

Vergleiche die Kosten und die Anzahl der kostenlos sparplanfähigen ETFs – wichtig für langfristigen Vermögensaufbau.

📌 Zusatzleistungen

Produkte wie Girokonto oder Tagesgeld (z. B. bei comdirect*) können den Einstieg attraktiver machen, wenn du mehrere Finanzbausteine an einem Ort bündeln willst.

📌 Aktionen

Bonusse und Gratis-Trades können ein guter Einstieg sein – langfristig zählen aber Kosten, Handelsplattform und Angebotstiefe.

📌 Fazit

Im März 2026 bieten die Top-Broker unterschiedliche Schwerpunkte:

comdirect* punktet mit Bonus + Kombi aus Depot, Giro und Tagesgeld, ideal für Allrounder.

Consorsbank* ist stark beim Depotwechselbonus.

Flatex* spricht Trader mit Free Trades an.

ING* überzeugt ohne Aktion mit soliden, transparenten Konditionen.

Weitere Broker vergleichen

Wer neben diesen Brokern auch andere Anbieter (zum Beispiel auch Neobroker) in Betracht zieht, findet im Brokervergleich auf onvista einen umfassenden Überblick über den deutschen Brokermarkt. Dort lassen sich sämtliche Anbieter anhand zentraler Kriterien miteinander vergleichen – darunter Depotführungsgebühren, Orderkosten sowie wichtige Leistungsmerkmale wie ETF-Sparpläne, Mindestsparraten und Kundenbewertungen. So kannst du alle relevanten Angebote schnell und übersichtlich gegenüberstellen.

* Hinweis: onvista wird vergütet, wenn du über den Link hinter dem *) ein Depot bei dem betreffenden Broker eröffnest ("Affiliate-Link").