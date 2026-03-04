Dax-Wert

Continental dürften Rücksetzer ausweiten

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die in den vergangenen Monaten gut gelaufenen Aktien von Continental dürften den jüngsten Rücksetzer am Mittwoch noch ausweiten.

Auf Tradegate fielen sie am Morgen um zwei Prozent auf 65,90 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Dienstag. Das wäre im regulären Handel der niedrigste Stand seit Anfang Februar. Zudem würde die Aktie unter die 100-Tage-Durchschnittslinie fallen, ein Indikator für den mittelfristigen Trend.

Die Zielkorridore des Unternehmens für Umsatz und Marge im Reifensegment in diesem Jahr implizierten bei den jeweiligen Mittelwerten ein operatives Ergebnis (Ebit) von 1,9 Milliarden Euro.

Das wären fünf Prozent weniger als die Konsensschätzung von 2 Milliarden Euro, schrieb Analyst Michael Aspinall von Jefferies in einer ersten Einschätzung. Er rechnet nach dem guten Lauf der Aktien mit einer Konsolidierung./bek/stk

Continental

