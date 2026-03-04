Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.03.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|adidas
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Bayer
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Beyond Meat Inc.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|BrainChip Holdings
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Broadcom
|Bericht 1. Quartal 2026
|Continental
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Evonik
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Ocugen
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Redcare Pharmacy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|REFINED ENERGY
|Bericht 2. Quartal 2026
|Rigetti Computing
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Scor
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Symrise
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|TRATON
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Uniper
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.03.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.03.202602. März · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.02.202627. Feb. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 26.02.202626. Feb. · onvista
Premium-Beiträge
Drei relevante BedingungenÖlpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wirdgestern, 17:00 Uhr · onvista
Abwarten oder nachkaufen?So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista