Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.03.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 04. März 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
adidasBericht Geschäftsjahr 2025
BayerBericht Geschäftsjahr 2025
Beyond Meat Inc.Bericht Geschäftsjahr 2025
BrainChip HoldingsBericht Geschäftsjahr 2025
BroadcomBericht 1. Quartal 2026
ContinentalBericht Geschäftsjahr 2025
EvonikBericht Geschäftsjahr 2025
OcugenBericht Geschäftsjahr 2025
Redcare PharmacyBericht Geschäftsjahr 2025
REFINED ENERGYBericht 2. Quartal 2026
Rigetti ComputingBericht Geschäftsjahr 2025
ScorBericht Geschäftsjahr 2025
SymriseBericht Geschäftsjahr 2025
TRATONBericht Geschäftsjahr 2025
UniperBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

