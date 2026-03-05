Videoanalyse 05.03.2026
17-Prozent-Sprung: Packt die Trade-Desk-Aktie jetzt die Wende?
onvista · Uhr
Der IT-Konzern The Trade Desk gehörte in den vergangenen Monaten zu den großen Verlierern an der Börse. Fundamental lief es nicht gut für den Spezialisten für personalisierte Online-Werbung.
Am Donnerstag aber ging es massiv nach oben mit der Aktie, dank einer möglichen Kooperation mit dem KI-Anbieter OpenAI. Reicht das aus, damit die Aktie jetzt einen Boden findet und die Wende nach oben packt? Was er nun für The Trade Desk erwartet, sagt dir Börsenprofi Martin in der Videoanalyse.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 05.03.2026Post meldet durchmischte Zahlen – Kurs steht nun an entscheidender Markeheute, 16:09 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsVonovias Aktie bietet derzeit attraktives Chance-Risiko-Verhältnisgestern, 16:15 Uhr · onvista