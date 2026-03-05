W​e​r​b​u​n​g von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Autodesk: Wie der Software-Gigant mit neuem Modell und agentischer KI die Börse erobert

DZ BANK · Uhr
KI
Artikel teilen:

Autodesk: Wie der Software-Gigant mit neuem Modell und agentischer KI die Börse erobert


Mit starken Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2026 unterstreicht Autodesk seine Profitabilität in einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld. Neben der erfolgreichen Umstellung auf ein neues Transaktionsmodell integriert der Softwarekonzern zunehmend branchenspezifische Künstliche Intelligenz in sein Produktportfolio.

Rekordzahlen und starkes Wachstum im vierten Quartal

Der Quartalsbericht von Autodesk vom 26. Februar 2026 unterstreicht die robuste finanzielle Verfassung des Softwarekonzerns und übertraf die Erwartungen der Wall Street deutlich. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,96 Milliarden US-Dollar, was einem beeindruckenden Wachstum von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Noch bemerkenswerter ist der bereinigte Gewinn pro Aktie, der auf 2,85 US-Dollar kletterte und damit die Schätzungen der Experten weit hinter sich ließ. Aus Sicht des Managements ist besonders der Anstieg der in Rechnung gestellten Umsätze (sogenannte Billings) um 33 Prozent auf 2,80 Milliarden US-Dollar ein massiver Vertrauensbeweis der Kunden in die Produkte. Begleitet wurde dieses Umsatzwachstum von einem enormen Sprung des freien Cashflows auf 972 Millionen US-Dollar im Quartal. Für die Konzernführung bestätigen diese exakten Zahlen eindrucksvoll, dass die hauseigenen Softwarelösungen, insbesondere im Bereich Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (AECO), auf dem Weltmarkt unverzichtbar bleiben und die Basis für langfristige Stabilität bilden.




 
 

Endlos Turbo Long 62,2894 open end: Basiswert ServiceNow Inc. Registered Share

DU73MK
Quelle: DZ BANK: Geld 27.02. 10:11:34, Brief 27.02. 10:11:34
0,41 EUR 0,44 EUR -2,38% Basiswertkurs: 109,30 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00
Basispreis 62,2894 USD Knock-Out-Barriere 62,2894 USD
Hebel 2,16x Abstand zum Basispreis in % 43,01%
Abstand zum Knock-Out in % 43,01% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Autodesk
N
NASDAQ 100

Das könnte dich auch interessieren

ServiceNow: KI-Schock oder Kaufchance?
g​n​u​b​r​e​W
27. Feb. · DZ BANK
ServiceNow: KI-Schock oder Kaufchance?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News