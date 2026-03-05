Autodesk: Wie der Software-Gigant mit neuem Modell und agentischer KI die Börse erobert

Rekordzahlen und starkes Wachstum im vierten Quartal

Der Quartalsbericht von Autodesk vom 26. Februar 2026 unterstreicht die robuste finanzielle Verfassung des Softwarekonzerns und übertraf die Erwartungen der Wall Street deutlich. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 1,96 Milliarden US-Dollar, was einem beeindruckenden Wachstum von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Noch bemerkenswerter ist der bereinigte Gewinn pro Aktie, der auf 2,85 US-Dollar kletterte und damit die Schätzungen der Experten weit hinter sich ließ. Aus Sicht des Managements ist besonders der Anstieg der in Rechnung gestellten Umsätze (sogenannte Billings) um 33 Prozent auf 2,80 Milliarden US-Dollar ein massiver Vertrauensbeweis der Kunden in die Produkte. Begleitet wurde dieses Umsatzwachstum von einem enormen Sprung des freien Cashflows auf 972 Millionen US-Dollar im Quartal. Für die Konzernführung bestätigen diese exakten Zahlen eindrucksvoll, dass die hauseigenen Softwarelösungen, insbesondere im Bereich Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (AECO), auf dem Weltmarkt unverzichtbar bleiben und die Basis für langfristige Stabilität bilden.