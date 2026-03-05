Bitcoin-Kurs hat gute Chancen auf ein Comeback

Die am 24. Februar hier an dieser Stelle angesprochene wichtige Unterstützungsmarke im Bitcoin-Chart bei 60.000 Dollar wurde nach der Betrachtung nicht mehr erreicht. Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin konnte sich vielmehr stabilisieren und gestern eine erste positiv zu interpretierende Aufwärtsreaktion abliefern.

Supertrend generiert Kaufsignal

Der gestrige Anstieg auf den höchsten Stand seit einem Monat und ein Tagesschluss oberhalb von 72.000 Dollar sind kurzfristig gut für die charttechnischen Aussichten. Mit dem gestrigen Kursverlauf hat der Supertrend-Indikator (siehe Erklärung unten) zudem von "Verkaufen" auf "Kaufen" gedreht.

Der Supertrend-Indikator ist ein technischer Analyseindikator, der auf dem Average True Range (ATR) basiert und Trends im Markt sichtbar macht. Er wird meist als Linie über oder unter dem Preis angezeigt: Liegt der Preis über der Linie, signalisiert das einen Aufwärtstrend; darunter einen Abwärtstrend. Trader nutzen ihn, um Trendrichtungen zu erkennen, Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden und Stop-Loss-Levels zu setzen. Wichtig ist er, weil er Trends klar visualisiert und hilft, Fehlsignale zu reduzieren und strukturierter zu handeln, besonders in trendstarken Märkten.

So lange nun der Bereich um 67.000 bis 67.500 Dollar nicht mehr per Tages-Schlusskurs unterboten wird, haben die Käufer aus charttechnischer Sicht gute Chancen auf eine Erholung in den Bereich 80.000 bis 85.000 Dollar – vorausgesetzt der Kurs steigt per Tages-Schlusskurs über den gleitenden Durchschnitt EMA50 im Tageschart (Linie blau im Chart unten). Er verläuft aktuell im Bereich um 74.300 Dollar. Dann wäre der Weg nach oben tatsächlich kurzfristig frei.

Aktuell besteht noch die Gefahr, dass der jüngste Anstieg lediglich ein Fehlausbruch war. Erst ein Anstieg über 74.300 Dollar würde hier mehr Sicherheit verschaffen.