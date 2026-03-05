Dax nimmt erneut 24.000er-Marke ins Visier

Am Donnerstag dürfte sich der Dax mit Abgaben wieder nach unten in Richtung der 24.000 Punkte orientieren. Die Vortageserholung, die den Leitindex über die runde Marke zurückbefördert hatte, wird damit angesichts des andauernden Iran-Krieges einen Rückschlag erleiden. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 24.127 Punkte.

Der Krieg zieht mit neuen Angriffen immer weitere Kreise. Eine ballistische Rakete fliegt Richtung Nato-Land Türkei, Israel greift weiter Hisbollah-Stellungen im Libanon an, in den Golfstaaten gibt es Drohnen-Attacken auf zivile Ziele, die USA versenken vor Sri Lanka ein Kriegsschiff und durch die Straße von Hormus kommt kaum mehr Öl und Gas.

Obendrein wurde eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf gemeldet, was die Sorgen um die Handelsschifffahrt neu befeuerte. Die Folge sind wieder anziehende Ölpreise. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management liegt das Problem nicht im getroffenen Tanker, sondern der Erkenntnis, dass die Kriegshandlungen neben Militäranlagen nun offenbar auch den globalen Handel ins Visier nehmen.

USA: Moderate Erholung

Der Dow Jones Industrial hat sich am Mittwoch ein Stück weit von seinen Vortagesverlusten erholt. Ein Grund dafür waren positive Nachrichten aus der Dienstleistungsbranche: In dem Sektor hat sich die Stimmung im Februar unerwartet verbessert. Zudem fiel der Unterindex für bezahlte Preise überraschend und erreichte den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr. Ferner stabilisierten sich die Ölpreise nach dem jüngsten Schub im Zuge des Iran-Krieges.

Dies dämpfte die jüngsten Inflationssorgen. Der Leitindex Dow legte um 0,49 Prozent auf 48.739,41 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,78 Prozent auf 6.869,50 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen Nasdaq 100 ging es um 1,51 Prozent auf 25.093,68 Punkte nach oben.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.739 + 0,49 Prozent &P 500 6.869 + 0,78 Prozent Nasdaq 22.807 + 1,29 Prozent

Asien: Gewinne

Die Börsen Asiens haben am Donnerstag zugelegt. Sie folgten damit aber lediglich der Erholung der Börsen Europas und der USA, für die sich am schon wieder Verluste abzeichneten. Bestimmendes Thema bleibt der Iran-Krieg und die damit verbundenen Sorgen in puncto Öl- und Erdgasversorgung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um 1,7 Prozent. Mit Blick auf China gewann der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt 0,1 Prozent. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen zog um 0,7 Prozent an.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 58.057 - 1,70 Prozent Hang Seng 26.630 - 1,90 Prozent CSI 300 4.735 + 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,80 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,78 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,12 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 83,99 USD + 2,43 USD WTI 77,50 USD + 2,69 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 40 (42,20) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 54 (56) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 410 (404) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 165 (180) EUR - 'NEUTRAL'

UBS HEBT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 109 (101) EUR - 'NEUTRAL'

UBS SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 219 (256) EUR - 'BUY'

