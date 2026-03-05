Schweizerische Mobiliar Asset Management AG / Schlagwort(e): Börsengang

Erfolgreiche Kotierung an der SIX Swiss Exchange



05.03.2026 / 17:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bern, 5. März 2026 MobiFonds Swiss Property I Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Kotierung des MobiFonds Swiss Property per 3. März 2026 konnte erfolgreich durchgeführt werden. Der Fonds steht seitdem allen Anlegerinnen und Anlegern offen.

Die Anteile des MobiFonds Swiss Property wurden wie geplant am 3. März 2026 erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Der Fonds ist damit für alle Anlegerinnen und Anleger geöffnet. Zudem wurde er über die ersten drei Handelstage auch in die Indizes «SXI Real Estate Broad» (SREAL) und «SXI Real Estate Funds Broad» (SWIIT) aufgenommen.

Mit der Kotierung hat wie zuvor angekündigt Dominik Bögli die Stelle des Portfoliomanagers übernommen. «Wir sind überzeugt, dass der MobiFonds Swiss Property mit seinem klaren strategischen Fokus auf junge Bausubstanz im Wohnsegment und der kostengünstigen Struktur eine attraktive Ergänzung für den kotierten Immobilienmarkt ist», hält er fest. «Durch die Kotierung haben wir die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Fonds geschaffen. Ich freue mich auf diese neue Phase des Fonds und darauf, diese aktiv mitzugestalten.»

Das Portfolio des MobiFonds Swiss Property umfasst aktuell 23 Immobilien mit einem Marktwert von CHF 1.2 Mrd. Sämtliche Liegenschaften im Portfolio wurden seit der Lancierung im Jahr 2013 neu gebaut, gesamtsaniert oder befinden sich aktuell in einer Umnutzung. Details zum Portfolio des MobiFonds Swiss Property finden Sie unter www.mobiliar.ch/swissproperty.

Fondsdetails

Rechtsform: Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» Fondsdomizil: Schweiz Fondsleitung: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise Fondsadministration: Swisscanto Fondsleitung AG Portfoliomanagement: Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Market Maker: Bank. J. Safra Sarasin Rechnungswährung: Schweizer Franken Anlegerkreis: Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. Anlegerprofil: Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die in erster Linie laufenden Ertrag suchen Valorennummer: 20464322 ISIN: CH0204643222 Bloomberg Ticker: MFSP SW



Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schweizerischen Mobiliar Holding AG und seit 2012 eine unabhängige Fondsleitung. Das Mobiliar Asset Management verwaltet rund CHF 27 Mia., zusammengesetzt aus den Vermögen der Gruppe Mobiliar, deren Pensionskassen und den Fonds. 2013 wurde der MobiFonds Swiss Property, ein Immobilienfonds für institutionelle Anleger, lanciert, welcher die Möglichkeit bietet, zusammen mit der Mobiliar in ein hochwertiges Schweizer Immobilienportfolio mit Fokus auf Projektentwicklung bzw. junge Bausubstanz zu investieren. Weitere Informationen unter mobiliar.ch/asset-management



Die Gruppe Mobiliar

Jeder dritte Haushalt und jedes dritte Unternehmen in der Schweiz sind bei der Mobiliar versichert. Der Allbranchenversicherer weist per 31. Dezember 2024 ein Prämienvolumen von rund 4.943 Mia. Franken auf. 80 Unternehmer-Generalagenturen mit eigenem Schadendienst garantieren an rund 160 Standorten Nähe zu den über 2.3 Millionen Kundinnen und Kunden. Der Hauptsitz liegt in Bern, weitere Direktionsstandorte befinden sich in Nyon und Zürich.



Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein rund 6600 Mitarbeitende und bietet 352 Ausbildungsplätze an. Die Mobiliar, 1826 als Genossenschaft gegründet, ist die älteste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz. Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft stellt bis heute sicher, dass die genossenschaftliche Ausrichtung der Gruppe gewahrt bleibt. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Disclaimer

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35 3001 Bern mobiliar.ch/asset-management

