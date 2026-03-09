Rauf, runter und wieder rauf: DAX® 2026: Seitwärtsmarkt voraus? - ntv Zertifikate 30.01.2026
HSBC · Uhr
Rauf, runter und wieder rauf: Der Januar neigt sich dem Ende zu und hat den #Aktienmärkten schon einiges an Turbulenzen beschert, aber unterm Strich ist der #DAX® nicht groß vom Fleck gekommen. Was heißt das jetzt für den weiteren Jahresverlauf? Viele Turbulenzen, aber nur wenig Performance? Warum sich vor allem #Discountzertifikate für ein solches Szenario eignen, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Julius Weiß von der #HSBC.
