Sportwagenbauer

Porsche verdient im Krisenjahr 2025 operativ kaum noch was

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-MobilitätLuxusgüter
Quelle: r.classen/Shutterstock.com

Das Debakel im China-Geschäft und milliardenhohe Belastungen durch den Strategieschwenk haben beim Sportwagenbauer Porsche für einen massiven ‌Gewinneinbruch im vergangenen Jahr gesorgt. Wie der Mutterkonzern Volkswagen am Dienstag mitteilte, belief ⁠sich ⁠das operative Ergebnis von Porsche 2025 auf 90 Millionen Euro nach knapp 5,3 Milliarden Euro im Jahr davor. Inklusive Finanzdienstleistungen erzielte die Sportwagenschmiede ‌413 Millionen Euro (2024: 5,6 Milliarden ‌Euro). Analysten von Visible Alpha hatten mit knapp einer halben Milliarde Euro ⁠Betriebsgewinn einschließlich Finanzdienstleistungen gerechnet.

Porsche leidet unter einem ‌Absatzeinbruch in China, ⁠gestiegenen US-Zöllen und einer Fehleinschätzung zum Tempo des Umstiegs auf Elektroautos. Da die Sportwagenfans am Verbrennungsmotor hängen, ‌verlegt sich ⁠Porsche wieder stärker auf ⁠Modelle mit konventionellen, klimaschädlichen Antrieben. Für 2026 erwartet der Autobauer nach Aussagen auf einer Analystenkonferenz Ende Januar einen weiteren Absatzrückgang, die Rendite soll sich aber erholen auf mehr als fünf Prozent.

