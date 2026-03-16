Trading-Chance Colgate Palmolive: Chance auf neues Allzeithoch

Es gibt nur 148 Aktien weltweit, die das Kriterium erfüllen, ihre Dividende in mindestens 25 aufeinander folgenden Jahren alljährlich gesteigert zu haben. 148 aus knapp 63.000 an internationalen Börsen gelisteten Aktien. Es handelt sich also um eine sehr erlesene Auswahl, in der sich die absoluten Top-Unternehmen befinden. Meist sind es Marktführer und Unternehmen, die ausgezeichnet aufgestellt sind und erstklassig wirtschaften. Denn wer seine Dividende sogar in Krisenzeiten steigern konnte, der hat seine Finanzen augenscheinlich im Griff und wird unabhängig von konjunkturellen Dellen von den Konsumenten gesucht.

Was macht Colgate-Palmolive?

Zu den Geschäftsfeldern von Colgate-Palmolive zählen Oral Care, Personal Care, Home Care und Pet Nutrition. Im Segment Oral Care bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Produkten an, wie Zahnpasten, Zahnbürsten und Mundspülungen. Diese Produkte sind darauf ausgerichtet, die Mundgesundheit zu verbessern und werden weltweit vertrieben.

Im Bereich Personal Care umfasst das Portfolio Produkte wie Seifen, Duschgele und Körperpflegeprodukte. Colgate-Palmolive produziert auch Deodorants und Handcremes. Das Segment Home Care beinhaltet eine Auswahl an Reinigungsprodukten für den Haushalt, darunter Spülmittel, Allzweckreiniger und Produkte für die Wäschepflege.

Das Geschäftsfeld Pet Nutrition konzentriert sich auf Ernährungsprodukte für Haustiere. Hier bietet Colgate-Palmolive unter verschiedenen Marken Tiernahrung an, die auf die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Haustierarten abgestimmt ist.

Fundamentale Zahlen

Mit einer Netto-Marge von über 10 Prozent bewegt sich das Unternehmen in einem ruhigen Fahrwasser. Stark entwickelte sich der Operative Cashflow binnen der vergangenen 10 Jahre. Hatte man 2016 noch einen Cashflow von 3,5 Dollar je Anteilsschein, so sind es nunmehr 5,22 Dollar. Der Gewinn stagnierte in diesem Zeitraum, soll sich aber laut Unternehmensprognose bis 2028 von derzeit 2,62 auf 4,68 Dollar massiv verbessern. Das setzt natürlich Fantasie bei den Anlegern frei und ist ein Argument, in diese Papiere zu investieren.

Pullback als Chance?

Zunächst einmal wollen wir festhalten, dass sich der Kurs der Aktie seit dem Ende der großen Finanzkrise (2009) in einem sehr robusten Aufwärtstrend befindet, dessen Kanal nur einmal verlassen wurde – und dies zur Oberseite. Nun wurde jüngst mit enormer Dynamik die kurzfristige Abwärtstrendlinie, die seit dem Allzeithoch die Korrektur nach oben begrenzt, durchstoßen. Es folgt derzeit ein ähnlich dynamischer Rücksetzer, der sich von oben der durchbrochenen Abwärtstrendlinie (rot) annähert. Sollte der Kurs hier erneut nach oben drehen, so wäre dies im klassischen Sinn ein Pullback, mit dem der Ausbruch bestätigt wäre.

Für uns als Trader eröffnet sich daraus erhebliches Potenzial, das aus unserer Sicht auf neue Allzeithochs und Etappenziele bei 120 bis 140 Dollar führen kann. Erst ein Unterschreiten der 70-Dollar-Marke würde dieses „bullishe“ Szenario kippen.

Quelle: www.tradingview.com

Marktsituation und Konkurrenz

In der aktuellen Marktsituation des Jahres 2026 behauptet sich Colgate-Palmolive als ein dominanter globaler Akteur, der insbesondere im Bereich der Mundpflege eine beeindruckende Vormachtstellung hält. Mit einem weltweiten Marktanteil von über 40 Prozent bei Zahnpasta und etwa 32 Prozent bei Handzahnbürsten besetzt das Unternehmen eine Position, die von Wettbewerbern nur schwer zu erschüttern ist. Dennoch agiert der Konzern in einem Marktumfeld, das von moderatem organischem Wachstum und einer zunehmenden Polarisierung zwischen Premiumprodukten und günstigen Eigenmarken geprägt ist. Die strategische Ausrichtung konzentriert sich derzeit stark auf die Schwellenländer, die fast die Hälfte des Gesamtumsatzes generieren und als wichtigster Wachstumsmotor fungieren, während gesättigte Märkte wie Nordamerika eher durch Preisanpassungen und Effizienzsteigerungen stabilisiert werden.

Die Konkurrenzsituation gestaltet sich dabei vielschichtig und intensiv. Der Hauptrivale Procter & Gamble liefert sich mit Marken wie Crest und Oral-B einen permanenten Kampf um die Innovationsführerschaft und Regalflächen. Während Colgate bei den manuellen Zahnbürsten führt, steht das Unternehmen im Bereich der elektrischen Zahnpflege und bei spezialisierten Gesundheitsprodukten einem starken Wettbewerb durch Haleon sowie Unilever gegenüber. Zusätzlich zu diesen traditionellen Konsumgütergiganten drängen vermehrt digital-native Marken und spezialisierte Nischenanbieter auf den Markt, die mit nachhaltigen Verpackungen oder personalisierten Abonnement-Modellen gezielt jüngere, umweltbewusste Zielgruppen ansprechen.

Ein weiteres bedeutendes Standbein ist das Segment der Tiernahrung durch die Marke Hill's Pet Nutrition. Hier operiert Colgate-Palmolive in einer Art Duopol mit Mars Petcare, wobei der Fokus zunehmend auf wissenschaftlich fundierter Spezialnahrung liegt. In diesem Hochmargengeschäft ist der Wettbewerbsdruck durch die steigenden Ansprüche der Tierbesitzer an Qualität und Herkunft der Inhaltsstoffe besonders hoch. Um die Profitabilität zu sichern, hat sich der Konzern zudem von weniger rentablen Private-Label-Geschäften getrennt, um Ressourcen für die Vermarktung der Kernmarken freizusetzen.

Für das Jahr 2026 rechnet das Management mit einem organischen Umsatzplus zwischen einem und vier Prozent. Diese Prognose spiegelt die allgemeine Zurückhaltung der Konsumenten wider, die aufgrund der vergangenen Inflationsphasen preissensibler geworden sind. Colgate reagiert hierauf mit einer zweigleisigen Strategie: Einerseits werden Premium-Innovationen vorangetrieben, um die Margen zu schützen, andererseits wird durch verstärkte Investitionen in digitales Marketing und KI-gestützte Lieferkettenoptimierung versucht, die operativen Kosten zu senken. Trotz der volatilen Weltwirtschaft und Währungsschwankungen bleibt Colgate-Palmolive aufgrund seiner tiefen Verwurzelung im Alltag der Verbraucher und seiner starken Cashflow-Generierung ein defensiver Anker im Sektor der Basiskonsumgüter.

Fazit

Wir haben hier die perfekte Kombination aus einer technisch hochinteressanten Ausgangslage einer Trendaktie und der globalen Dominanz des Unternehmens in seinem Marktsegment, bei dem es nur wenige Konkurrenten gibt, die ernst zu nehmen sind. Um von einer möglichen positiven Entwicklung der Papiere profitieren zu können, haben wir für Sie ein geeignetes Produkt der UniCredit ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Colgate Palmolive

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 61,472 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 88 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,19. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN0J6D.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 109 USD

Unterstützungen: 74 und 87 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Colgate Palmolive

Basiswert Colgate Palmolive WKN UN0J6D ISIN DE000UN0J6D7 Basispreis 61,472 USD K.O.-Schwelle 61,472 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,19 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.