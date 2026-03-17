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Wall Street: Erholung geht weiter vor US-Zinsentscheid

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed geht die Erholung am New Yorker Aktienmarkt zunächst in die Fortsetzung. Den Gewinnen tat es am Dienstag im frühen Handel auch keinen Abbruch, dass im Iran-Krieg weiter keine Deeskalation abzusehen ist und die Ölpreise wieder anzogen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,9 Prozent auf 47.350 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es mit 6.749 Zählern um 0,8 Prozent bergauf. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss sich diesem Umfeld an mit einem Anstieg um 0,8 Prozent auf 22.555 Punkte.

Zuletzt hat der Iran seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf verstärkt. Die Angriffe Teherans intensivieren sich zu einem Zeitpunkt, an dem sich Sorgen vor Öl-Lieferengpässen und Inflationsgefahren verstärken. "Die Tendenz geht eindeutig dahin, dass die Zentralbanken restriktiver agieren werden, als es die Märkte wünschen", sagte vor diesem Hintergrund der Investmentchef Andrew Chorlton von M&G Investment Managers.

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