US-Börsenaufsicht will wohl Pflicht zu Quartalszahlen kippen

Die US-Börsenaufsicht SEC bereitet einem Zeitungsbericht zufolge die Abschaffung der ‌vierteljährlichen Berichtspflicht vor. Unternehmen sollen ihre Ergebnisse künftig ⁠auch ⁠nur halbjährlich vorlegen können, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf Insider. ‌Der Vorschlag könnte ‌im kommenden Monat veröffentlicht werden. Präsident Donald Trump ⁠hatte sich Ende vergangenen ‌Jahres erneut ⁠für diesen Schritt ausgesprochen, woraufhin SEC-Chef Paul Atkins ankündigte, dies beschleunigt ‌umzusetzen.

Die ⁠Behörde war für eine ⁠Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.