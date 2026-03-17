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US-Börsenaufsicht will wohl Pflicht zu Quartalszahlen kippen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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SEC-Gebäude
Quelle: Kristina Blokhin - stock.adobe.com

Die US-Börsenaufsicht SEC bereitet einem Zeitungsbericht zufolge die Abschaffung der ‌vierteljährlichen Berichtspflicht vor. Unternehmen sollen ihre Ergebnisse künftig ⁠auch ⁠nur halbjährlich vorlegen können, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf Insider. ‌Der Vorschlag könnte ‌im kommenden Monat veröffentlicht werden. Präsident Donald Trump ⁠hatte sich Ende vergangenen ‌Jahres erneut ⁠für diesen Schritt ausgesprochen, woraufhin SEC-Chef Paul Atkins ankündigte, dies beschleunigt ‌umzusetzen.

Die ⁠Behörde war für eine ⁠Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

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