Dax verbleibt vorerst in der Unterstützungszone

Dax-Widerstand 24.050 24.400 Dax-Unterstützung 23.400 23.600

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich in den vergangenen Handelstagen primär in der vergangene Woche skizzierten Unterstützungszone im Bereich 23.400/600 Punkte auf, mit jeweils kurzen Ausflügen außerhalb dieser Handelsspanne. Auch heute Vormittag kann der Index diese Handelsspanne (noch) nicht wieder nachhaltig verlassen.

Dax-Ausblick:

Weder Verkäufer noch Käufer konnten in den vergangenen drei Handelstagen wirklich nachhaltige Akzente setzen. Der Markt wartet offenbar auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend.

Aus rein charttechnischer Sicht besteht weiterhin die Chance auf eine kurz- bis mittelfristige Bodenbildung im Bereich 23.400 bis 23.600 Punkte. Wird die genannte Spanne nachhaltig auf der Oberseite verlassen - das wäre bei einem Anstieg über 23.750 Punkte der Fall - würde Aufwärtspotenzial von 600 bis 700 Punkten entstehen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 23.300 Punkte wäre hingegen klar negativ zu bewerten mit weiterem Abwärtspotenzial zurück unter 23.000 Punkte.