Dax Chartanalyse 17.03.2026

Dax verbleibt vorerst in der Unterstützungszone

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.05024.400
Dax-Unterstützung23.40023.600

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich in den vergangenen Handelstagen primär in der vergangene Woche skizzierten Unterstützungszone im Bereich 23.400/600 Punkte auf, mit jeweils kurzen Ausflügen außerhalb dieser Handelsspanne. Auch heute Vormittag kann der Index diese Handelsspanne (noch) nicht wieder nachhaltig verlassen.

Dax-Ausblick: 

Weder Verkäufer noch Käufer konnten in den vergangenen drei Handelstagen wirklich nachhaltige Akzente setzen. Der Markt wartet offenbar auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend.

Aus rein charttechnischer Sicht besteht weiterhin die Chance auf eine kurz- bis mittelfristige Bodenbildung im Bereich 23.400 bis 23.600 Punkte. Wird die genannte Spanne nachhaltig auf der Oberseite verlassen - das wäre bei einem Anstieg über 23.750 Punkte der Fall - würde Aufwärtspotenzial von 600 bis 700 Punkten entstehen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 23.300 Punkte wäre hingegen klar negativ zu bewerten mit weiterem Abwärtspotenzial zurück unter 23.000 Punkte.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU5S3D) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 17.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.345,20 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY8ZFL) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 17.03.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.078,27 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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