Zurückhaltung an den Märkten: Fokus auf Fed und EZB
Der Dax zeigt sich zum Handelsstart wenig verändert. Auch der Euro-Stoxx 50 liefert keine neuen Impulse und notiert nur leicht im Minus. Die US-Indizes zeigen sich ebenfalls nahezu unverändert. In Asien schloss der Nikkei 225 mit leichten Abschlägen den Handel.
Im Fokus steht heute vor allem der geldpolitische Kalender. In den USA beginnt die zweitägige Sitzung der Notenbank Fed, deren Zinsentscheid am Mittwochabend erwartet wird. In Europa folgt bereits am Donnerstag die Entscheidung der EZB, womit diese Woche gleich zwei zentrale Weichenstellungen anstehen. Die Märkte erhoffen sich vor allem Hinweise auf den weiteren Zinskurs in der zweiten Jahreshälfte.
Fraport setzt seine Erholung fort. Nach dem jüngsten Rücksetzer zieht die Aktie aufgrund der heute veröffentlichten Jahreszahlen wieder an. Zwar rechnet der Flughafenbetreiber auch 2026 noch nicht mit einer vollständigen Rückkehr auf das Passagierniveau von vor der Pandemie, doch der erwartete Anstieg der Fluggastzahlen signalisiert eine stetige Normalisierung des Kerngeschäfts. Gleichzeitig überzeugt die Ergebnisentwicklung. Das operative Ergebnis legte im vergangenen Jahr deutlich zu und soll im laufenden Jahr weiter wachsen.
Die Satorius Aktie rückt ebenfalls in den Fokus der Anleger. Die Aktie reagiert auf die neuen Mittelfristziele, die der Labor- und Pharmazulieferer im Vorfeld seines heutigen Kapitalmarkttags vorgestellt hat. Der Konzern will seine relevanten Märkte ab 2027 spürbar übertreffen und stellt dafür ein organisches Umsatzwachstum im oberen einstelligen Bereich in Aussicht.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2ZSB
|27,86
|26277,835439 Punkte
|8,38
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN3ZXE
|3,72
|23201,974007 Punkte
|69,01
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN3ZV8
|4,57
|23094,993976 Punkte
|51,83
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B29
|6,26
|22910,797402 Punkte
|37,86
|Open End
|Silber
|Bull
|UN4TWS
|5,85
|74,907801 USD
|11,98
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|thyssenkrupp AG
|Call
|UN0XGS
|1,09
|10,00 EUR
|3,35
|16.12.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|HD27RR
|5,53
|600,00 USD
|6,43
|17.06.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG41UB
|13,21
|1650,00 EUR
|6,1
|17.06.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG3YRG
|15,35
|1600,00 EUR
|5,75
|17.06.2026
|Münchener Rück
|Call
|UG6M8X
|1,10
|570,00 EUR
|13,46
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UG59V2
|1,82
|1299,869462 EUR
|5
|Open End
|Eckert & Ziegler SE
|Long
|HD9NZZ
|7,47
|7,296987 EUR
|2
|Open End
|DAX®
|Long
|UN5NLL
|3,90
|22781,692335 Punkte
|30
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6SGF
|9,16
|19639,657085 Punkte
|6
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|HD6S24
|8,86
|18495,733559 Punkte
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.03.2026; 10:00 Uhr;
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