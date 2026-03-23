Aktien New York: Kurse erholt - Trump setzt Drohung gegen Iran aus

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Kriegs im Nahen Osten Einzug gehalten. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche". Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in den ersten Handelsminuten um 1,4 Prozent auf 46.208 Zähler zu. Am Freitag war der Dow auf den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres gefallen.

Zuvor hatte ein Ultimatum der USA, das in wenigen Stunden ausgelaufen wäre, den Anlegern noch Sorgen bereitet. Die Lage bleibt jedoch angespannt, denn der Iran konterte die Hoffnung umgehend mit der Aussage, es gebe keine Gespräche.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich zum Wochenauftakt um 1,3 Prozent auf 6.592 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,6 Prozent und notierte bei 24.270 Zählern./bek/stk